¿Qué famosos se han visto en polémica por sus pleitos familiares?

Para muchos famosos, los trapos sucios no se lavan en casa.

En estos días, Maribel Guardia ha sido foco de atención luego de que buscara el resguardo de su nieto José Julián, considerando que su madre Imelda Tuñón, quien fuera pareja del fallecido Julián Figueroa, no lo trata como es debido.

Por ahora, el niño se encuentra con la actriz y cantante; sin embargo, la viuda del hijo de Maribel y Joan Sebastian está tomando cartas en el asunto.

Ella está controlando sus emociones para poder tener claridad en este sorpresivo proceso legal que emprendió su suegra en su contra luego de denunciarla por violencia familiar y haberla alejado de su hijo hace casi una semana. Tiene claras cuáles fueron las arbitrariedades que se cometieron en su caso y manda un mensaje a la actriz y abuela de su hijo.

“Estoy muy estresada, nerviosa, ya se cumple una semana de que no veo a José Julián y me siento muy, muy triste por esto en su momento estuve muy desesperada, ahorita estoy tratando de mantener la calma porque, pues tengo que pensar, tengo que actuar tranquilamente para que sea la mejor resolución para él”, expresó en entrevista para De primera mano.

Imelda confesó no saber por qué le quitaron a su hijo, consideró que más que un tema legal se trata de un tema de “miedo” por parte de Maribel y su esposo Marco Chacón ; Imelda mencionó que se enteró que tenía una denuncia en su contra por los medios de comunicación, porque a ella no le notificaron nada, tampoco le han practicado prueba alguna como se presumió, aunque ella ya se realizó unas por su cuenta y compartirá los resultados.

Recordemos ahora a las celebridades que han peleado hasta llegar a las últimas consecuencias, con tal de conseguir la custodia, pero que en algunas ocasiones se han convertido en verdaderas batallas.

Otro de los casos más sonados es el de Luis Enrique Guzmán y Mayela Laguna, quien después de varios años de convivencia con Apolo, él se dio cuenta de que en realidad no es su hijo biológico.

Ahora, Guzmán demandó a Mayela, su expareja, para que le regrese la pensión que le estuvo dando.

Santa Fe Klan y otros famoso que han sido criticados por polémicas

Inmerso en un conflicto por la custodia de su hijo, el rapero Santa Fe Klan pide que no lo juzguen por sus orígenes, por ser de barrio. Maya Nazor ha sabido capitalizar la custodia de su hijo Luka y exigió al cantante 250 mil pesos mensuales de manutención, cosa que el cantante ha cumplido a través de Banco Azteca .

Los actores Cecilia Suárez y Osvaldo de León sostuvieron una relación en 2009 tras coincidir en la serie Locas de amor y en la obra de teatro Otelo.

Luego de un año de haber comenzado su romance, nació Teo; siete meses después, se separaron y se metieron en una lucha por la custodia.

El conductor de televisión Patricio Cabezut sí que la ha pasado mal y hasta ha sido acusado por presuntamente haber abusado sexualmente de sus hijas, esto en medio de una batalla legal por la denuncia interpuesta por su expareja, Aurea Zapata, por el delito de violencia intrafamiliar.

Fue en julio de 2017 que Giovanni Medina acudió al Juzgado de lo Familiar de la CDMX para reclamar la custodia de Emmanuel. Frente al juez, tildó a la cantante Ninel Conde de fiestera y alcohólica. Le puso una condición: que volviera con él para regresarle a su hijo.

Desde el 2019, el actor Julián Gil pide ver a su hijo Matías Gregorio y no lo ha logrado. Su madre, Marjorie de Sousa, ganó la custodia del niño y no le permite tener esa convivencia entre padre e hijo, pese a que el actor no ha dejado de pagar la pensión de 5 mil dólares.