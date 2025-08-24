¿Cómo fue el accidente vial de Arístides Guerrero, ministro electo de la SCJN?

La noche del viernes 22 de agosto, el ministro electo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Arístides Guerrero y conocido como ministro chicharrón, sufrió un accidente automovilístico en la Ciudad de México cuando regresaba de Oaxaca.

La noticia de su accidente fue dada a conocer por su equipo de comunicación social este sábado 23 de agosto por medio de redes sociales.

A través de un comunicado, sus colaboradores informaron que alrededor de las 22:30 horas del viernes, el ministro electo sufrió un accidente vehicular sobre la avenida Río Churubusco, por donde circulaba tras llegar de un evento en Oaxaca y rombo a su domicilio.

Detallaron que el vehículo donde viajaba fue impactado por otra unidad ocasionado que Arístides presentara "fracturas de tórax y en la nariz, que requirieron intervenciones quirúrgicas".

Además, junto a él viajaban dos acompañantes y el conductor, quienes resultaron con fracturas en extremidades.

En la misma publicación, su equipo informó que "el ministro electo Arístides Guerrero se recupera satisfactoriamente tras el accidente vehicular".

Agregaron que actualmente se encuentra estable y sus familiares reportan un pronóstico positivo.

En nombre de Arístides y su familia, sus colaboradores expresaron su agradecimiento y solidaridad "con su apoyo incondicional" de quienes han acompañado de cerca su evolución.

Solicitaron respeto durante este proceso de recuperación y reiteraron que la información sobre su estado de salud será dada a conocer por sus canales oficiales.

Respecto a sus acompañantes que también resultaron heridos, informaron que fueron atendidos de manera oportuna y se encuentran en proceso de recuperación.

El ministro electo asumirá el cargo en la Corte el próximo 1 de septiembre, día en que se esperan varios eventos antes de su toma de protesta.

Respecto a su trabajo, su equipo de comunicación aseguró que "el ministro electo cuenta con un pronóstico positivo para estar presente en la toma de protesta de Ministras y Ministros el próximo 1 de septiembre de 2025".

Además, informaron que "este proceso (de recuperación) únicamente implica una reducción temporal en la movilidad" y dijeron que "mientras se recupera por completo", no se verán afectados los trabajos de la Nueva Suprema Corte ni su desempeño como ministro.

Finalmente, su equipo agradeció a las y los ministros electos por "sus muestras de empatía y solidaridad".