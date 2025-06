Donald J. Trump, 8.06.2025

Yo no sé si el presidente estadounidense Donald Trump promovió los actos de violencia de los activistas de Los Ángeles, que quemaron vehículos y realizaron otros actos de vandalismo mientras ondeaban banderas mexicanas, pero ciertamente ha sido el principal beneficiario político de estas protestas. Le han servido para enfatizar su posición de que la Unión Americana es una víctima de una invasión de criminales indocumentados que solo él se ha atrevido a confrontar.

A pesar de lo dramático de las fotografías y los videos, las protestas fueron en realidad pequeñas y restringidas al centro del condado de Los Ángeles, No afectaron al resto de las comunidades en un área metropolitana extensísima, de 87,940 kilómetros cuadrados. Las quemas de vehículos se perpetraron para las cámaras de televisión, pero la violencia no se extendió. Es falso que haya una rebelión por toda la ciudad como la que tuvo lugar en los disturbios de 1992, tras la absolución de cuatro policías blancos que habían dado una golpiza a un taxista negro, Rodney King, por oponerse a un arresto. En aquellos disturbios se registraron 63 muertes, unas 12 mil personas fueron detenidas y hubo más de mil millones de dólares en pérdidas materiales. No hay comparación.

Sin embargo, las imágenes de los autos quemándose y de los activistas embozados ondeando banderas mexicanas le han caído como anillo al dedo al presidente Trump. Este 8 de junio escribió en Truth Social: "Una antes gran ciudad estadounidense, Los Ángeles, ha sido invadida y ocupada por Extranjeros y Criminales ilegales. Ahora multitudes violentas insurrectas están abrumando y atacando a nuestros Agentes Federales para tratar de detener nuestras operaciones de deportación [mayúsculas en el original]".

Trump ha tenido un gran éxito en la parte más importante de su programa contra la inmigración ilegal. Este pasado mes de abril hubo tan solo 12,035 "encuentros" por tierra (detenciones y expulsiones) de inmigrantes indocumentados en la frontera suroeste de Estados Unidos, según la oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP). En abril de 2024 fueron 179,737; en abril de 2023, 211,992; en el mismo mes de 2022, 235,785. El desplome ha sido enorme. Con estos resultados Trump ha logrado un triunfo político importante. Su principal promesa de campaña era esa: frenar el ingreso de inmigrantes ilegales.

El esfuerzo por deportar a los 11 millones de extranjeros indocumentados que viven en Estados Unidos es mucho más complicado. Trump se comprometió a deportar a un millón de personas al año en su nuevo gobierno. Tom Homan, director interino del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), distinto de CBP, presumió el 28 de abril que ya había deportado a 139 mil, pero las cifras oficiales de ICE solo reportaban 57 mil hasta ese momento.

Lo que sí ha logrado Trump es generar miedo. Las redadas del viernes en Los Ángeles detuvieron solo a 44 inmigrantes, y a un activista que buscaba defenderlos, pero generaron terror en la comunidad mexicana. Muchos, incluso con papeles, han dejado de trabajar o de mandar a sus hijos a la escuela por temor a las redadas.

No deja de ser paradójico que los activistas que organizaron las protestas hayan defendido el derecho de los indocumentados para permanecer en Estados Unidos al tiempo que desplegaban banderas mexicanas. Si querían generar simpatía entre la población de Los Ángeles o del país, se equivocaron. Quizá lo que buscaban era ayudar políticamente a Trump.

LEGALES

Además de combatir la inmigración ilegal, Trump prometió reordenar y revitalizar la migración legal. No solo no lo está haciendo, sino que sus acciones contra los estudiantes extranjeros amenazan con reducir el número de los migrantes más rentables para la economía estadounidense: los jóvenes de alto desempeño académico.

www.sergiosarmiento.com