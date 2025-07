Comisión de Admisiones cuidará los nuevos ingresos a Morena: Lourdes García

A través de la recién creada Comisión de Admisiones, Morena revisará cada solicitud de nuevo ingreso, sobre todo de aquellos personajes de la vida pública señalada en otros partidos y determinar si son o no convenientes para el movimiento.

María de Lourdes García, presidenta del Comité Ejecutivo Estatal de Morena en Durango, dijo que esta comisión es el resultado de una exigencia que la militancia hacia el partido de forma reiterada, “como un reclamo”, dijo para no recibir a cualquiera.

De acuerdo con García, esta nueva comisión forma parte de los ejes rectores del partido, con la intención de no “recibir a cualquiera”, recalcó.

“La comisión que estará lista para recibir todas aquellas solicitudes de los personajes públicos notables o que tengan una vida pública señalado en otros partidos para poder revisar y analizar si son convenientes o no para nuestro movimiento. Creo que es algo que nuestra militancia estaba pidiendo con mucho ánimo, como un reclamo que tenían para no recibir a cualquiera de las personas que estaban ahí metidas”, explicó.

Aseguró que dicha comisión actuará de forma honesta pero sobre todo transparente. “Va actuar con honestidad, va actuar con toda transparencia, y vamos a tener yo creo que una oportunidad de tener personajes en nuestro movimiento que le abonen”, dijo.

La dirigente, comentó que aún no se tiene una relación de las solicitudes que se hayan recibido para formar parte de Morena.

Y aclaró que esta revisión no será retroactiva. Sin embargo, dijo que se cuenta con una Comisión de Honor y Justicia, que podría analizar los casos ya aceptados.

“Tenemos la comisión de honestidad y justicia para que se metan las solicitudes anteriores y si se tienen que revisar lo anterior, se revirará si no ya habrán un proceso que lo hará”.

Más que una acción “anti-chapulines” dijo, será para cuidar el movimiento. “Lo llamo que tengamos cuidado a nuestro movimiento, de cuidar nuestro movimiento para que estén las personas que cumplan con los principios de no mentir, no robar y no traicionar”.