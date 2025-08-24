Comienzan semifinales en la Copa ELITE Laguna

Este domingo por la mañana, se disputarán las emocionantes semifinales dentro del Torneo Dominical de Futbol 9, en la cancha de la Copa ELITE Laguna. La próxima semana, se escenificarán los duelos de vuelta de esta primera edición.

El duelo inicial de la antesala del partido por el campeonato, comenzará al filo de las 9:20 horas, con el choque entre los Necios FC y Capelos FC. Los primeros, en la ronda de cuartos de final, dieron cuenta apretadamente con un global de 6-5 de los Sátiros, en tanto que los Capelos FC le ganaron 8- 5 a Lala FC.

En punto de las 11:50 horas comenzará la otra ida de la semifinal, cuando los Consentidos se las vean con las Chivis Club, quienes en la fase anterior, vencieron 8-3 a los Lobos Fotbool, mientras que los Consentidos, con una impecable defensa, le ganaron 6-1 a los Goys.

Durante la campaña regular, Gerardo Ramos de los Capelos FC, encabezó la tabla de máximos romperredes con 32 goles, escoltado de Mario Dueñez del Lala FC con 28 anotaciones. A pesar de disputar la mitad de los partidos del torneo, Berni de los Reales FC, fue tercero con 19 pepinillos.

Los Lobos Fotbool encabezaron la tabla de posiciones luego de 14 jornadas, en un certamen donde además participaron Coca-Cola FC, México Soccer, Atlético Paraná, Ludopataz, Viñedos, RP, Bofos, entre otros.