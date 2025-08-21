Coahuila Coahuila Monclova Ramos Arizpe AHMSA Saltillo

Comienza capacitación del nuevo jefe del aeropuerto de Monclova

SERGIO RODRÍGUEZ

El administrador general del Aeropuerto Internacional de Monclova, Miguel Ángel Villarreal Muñoz inició cursos de capacitación como parte del proceso que realizará el Gobierno del Estado, para lanzar el proyecto de fortalecimiento de aviación comercial en los aeropuertos de Coahuila.

Este anunció se dio en el marco de la 38 Seminario Internacional de Seguridad Aérea Amigos de la Aviación, que se inauguró el miércoles en Saltillo.

El Aeropuerto Internacional Venustiano Carranza, también conocido como Aeropuerto de Monclova, ofrece una sola ruta comercial regular: un vuelo sin escalas diario a Monterrey operado por la aerolínea Aerus.

Según el sitio web FlightConnections, esta conexión se mantiene activa con aproximadamente 22 vuelos al mes, lo que se traduce en un promedio de un vuelo por día. Esta ruta dura aproximadamente 1 hora y 5 minutos y cubre los 188 km entre ambas ciudades.

No existen otras rutas comerciales regulares en la actualidad, lo que posiciona a Monterrey como la única ciudad conectada por vuelos comerciales directos con Monclova.


Sin embargo recibe vuelos privados regulares de empresas locales y regionales, y en temporadas cinegéticas de grupos de cazadores nacionales y extranjeros.


Infraestructura y contexto aeroportuario


Operado por la Administradora Coahuilense de Infraestructura y Transporte Aéreo (ACITA), el aeropuerto cuenta con dos pistas asfaltadas, una de dos mil 100 metros y otra de mil 458, suficientes para vuelos nacionales de tipo comercial.


El administrador del aeropuerto se encuentra actualmente en Saltillo en un curso de capacitación, como parte del programa próximo a lanzarse de fortalecimiento a los puertos aéreos del Estado.


               
               


               

               
               

               
               
               
ID: 2408210

      


