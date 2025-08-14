Regionales Francisco I. Madero Dengue San Pedro

Francisco I. Madero

Comerciantes de Madero están inconformes por nuevos cargos en el pago de sus impuestos

Comerciantes de Madero están inconformes por nuevos cargos en el pago de sus impuestos

Comerciantes de Madero están inconformes por nuevos cargos en el pago de sus impuestos

MARISELA SEVILLA

Comerciantes fijos y semifijos, que se encuentran fuera y dentro del Mercado Municipal de Francisco I. Madero, manifestaron su inconformidad por las notificaciones que les están entregando sobre al pago de una Licencia Ambiental, cuyo costo es de 600 pesos, el cual dijeron era un requisito que no se les pedía anteriormente para que se les entregara su licencia de funcionamiento.

Compartieron que, el personal del Departamento de Ecología, les está entregando las notificaciones para “invitarlos” a acudir a la Presidencia Municipal a tramitar la expedición del permiso o licencia ambiental, ya que en el documento se especifica que, cada establecimiento comercial de la mancha urbana y rural debe contar con ese requisito.

Las personas que se encuentran en los alrededores del mercado Manuel Acuña, dijeron que las notificaciones están fechadas el 23 de junio, en tanto que los comerciantes con los que platicó al interior del mercado, manifestaron que desde inicios del año les dijeron que se aplicaría dicho impuesto adicional.

“Si desde principios del año nos salieron con que teníamos que pagar ese permiso, era un impuesto que no pagábamos, pero si nos lo comentaron, pero ahorita no creo que vayamos a sacarlo, porque está complicadito, no hay mucha venta y pues cada año hay que pagar otros permisos”, expuso uno de los locatarios.



En el caso de los que tienen sus negocios al interior del inmueble manifestaron que, por año pagan en promedio unos 3 mil pesos, pues por ejemplo solo por la licencia de funcionamiento les cuesta 900 pesos, más el permiso sanitario pues están obligados fumigar los negocios, el dictamen de Protección Civil el cual deben adquirir el extintor, sin considerar el pago de servicios, por lo que reiteraron que, no están de acuerdo que les aumenten las contribuciones, cuando las ventas no han sido las esperadas.




“Ojalá y lo reconsideren, por que habiendo movimiento hasta no se siente pesado y pues lo pagas, pero las ventas están medio lentas. Cada que llega una administración nos salen con nuevos impuestos y está (licencia de Ecología) por ejemplo si quieren pues ya se va a quedar, cada alcalde llega con una novedad”.




Las personas que tienen fueron reubicados al exterior del mercado, dijeron que al momento de que les entregaron la notificación les dijeron que, deberían acudir en tres días hábiles, pero la mayoría les dijo que de momento no pagarían porque, las ganancias que obtuvieron de la temporada de graduaciones y vacaciones, lo reinvertirían en mercancía para tener surtido su negocio por el regreso a clases, pero les dijeron que si a la tercera notificación no respondían, lo pasarían al Departamento Jurídico.



               
               


               

               
               

               
               
               
Leer más de Regionales

	       

		       
			       
			       Síguenos en Google News
		       
	       




         
         
         


	    
	    
      

    
	       

               
Escrito en: Francisco I. Madero

               


               Comentar esta noticia -
               
         

         
Noticias relacionadas


               
               

                  

                  

                  

                  

               

               


               

                  
                  Siglo Plus 
               

               

                  

                  

                  

               

               

               
                 
      

               
	      
            

            

               

                  

                  

               

               


               
TENDENCIA

               
            

               
+ LEÍDAS


               
    
                  
    2. 
                  
    3. 
                  
    4. 
                  
    5. 
                  
    6. 
                  
    7. 
               


               

                  
                  

                 


		  

               

            

         



         

         

            

               
EL SIGLO Últimas noticias

               
            

            

               
+ 
                  Más leídas de Regionales
               

               
    
                  
    2. 
               



            

         

         

            

		
 



               
TE PUEDE INTERESAR

               


            

            

               
LECTURAS ANTERIORES

               

           
	       
               
Fotografías más vistas

               

               
Videos más vistos semana

               


            

         


	         
         
         
      


      
Comerciantes de Madero están inconformes por nuevos cargos en el pago de sus impuestos


      

      

         

            

            

		    
  
		      

				       
 
				    

				    
   
					   
Clasificados 

				    

				 

			    


		    

	    

         

	


      



      
ID: 2406481

      


   YouTube
   Facebook
   Twitter
   Instagram
   TikTok





     
      
      
     
    
      
     
      
                  
                     
         
      

      
elsiglo.mx