Comerciantes de Madero están inconformes por nuevos cargos en el pago de sus impuestos

Comerciantes fijos y semifijos, que se encuentran fuera y dentro del Mercado Municipal de Francisco I. Madero, manifestaron su inconformidad por las notificaciones que les están entregando sobre al pago de una Licencia Ambiental, cuyo costo es de 600 pesos, el cual dijeron era un requisito que no se les pedía anteriormente para que se les entregara su licencia de funcionamiento.

Compartieron que, el personal del Departamento de Ecología, les está entregando las notificaciones para “invitarlos” a acudir a la Presidencia Municipal a tramitar la expedición del permiso o licencia ambiental, ya que en el documento se especifica que, cada establecimiento comercial de la mancha urbana y rural debe contar con ese requisito.

Las personas que se encuentran en los alrededores del mercado Manuel Acuña, dijeron que las notificaciones están fechadas el 23 de junio, en tanto que los comerciantes con los que platicó al interior del mercado, manifestaron que desde inicios del año les dijeron que se aplicaría dicho impuesto adicional.

“Si desde principios del año nos salieron con que teníamos que pagar ese permiso, era un impuesto que no pagábamos, pero si nos lo comentaron, pero ahorita no creo que vayamos a sacarlo, porque está complicadito, no hay mucha venta y pues cada año hay que pagar otros permisos”, expuso uno de los locatarios.

En el caso de los que tienen sus negocios al interior del inmueble manifestaron que, por año pagan en promedio unos 3 mil pesos, pues por ejemplo solo por la licencia de funcionamiento les cuesta 900 pesos, más el permiso sanitario pues están obligados fumigar los negocios, el dictamen de Protección Civil el cual deben adquirir el extintor, sin considerar el pago de servicios, por lo que reiteraron que, no están de acuerdo que les aumenten las contribuciones, cuando las ventas no han sido las esperadas.

“Ojalá y lo reconsideren, por que habiendo movimiento hasta no se siente pesado y pues lo pagas, pero las ventas están medio lentas. Cada que llega una administración nos salen con nuevos impuestos y está (licencia de Ecología) por ejemplo si quieren pues ya se va a quedar, cada alcalde llega con una novedad”.

Las personas que tienen fueron reubicados al exterior del mercado, dijeron que al momento de que les entregaron la notificación les dijeron que, deberían acudir en tres días hábiles, pero la mayoría les dijo que de momento no pagarían porque, las ganancias que obtuvieron de la temporada de graduaciones y vacaciones, lo reinvertirían en mercancía para tener surtido su negocio por el regreso a clases, pero les dijeron que si a la tercera notificación no respondían, lo pasarían al Departamento Jurídico.