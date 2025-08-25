Coahuila AHMSA Seguridad Pública Monclova Congreso de Coahuila Coahuila

narcomenudeo

Combatirá FGE venta de drogas con creación de Vicefiscalía: Federico Fernández

Combatirá FGE venta de drogas con creación de Vicefiscalía: Federico Fernández

Combatirá FGE venta de drogas con creación de Vicefiscalía: Federico Fernández

MARISELA SEVILLA

El Fiscal General del Estado, Federico Fernández Montañez, anunció diversos avances en el fortalecimiento de la estrategia de seguridad y justicia en Coahuila, subrayando el trabajo conjunto con la Secretaría de Seguridad Pública como base de una política integral.

“Esta coordinación lleva tiempo consolidándose. Fiscalía y Seguridad Pública hemos trabajado como una sola línea estratégica para mejorar la seguridad en el estado”, explicó Fernández Montañez.

En el marco de la próxima presentación de la nueva Ley Orgánica de la Fiscalía, el funcionario adelantó que una de las principales innovaciones será la creación de una Vicefiscalía especializada en el combate al narcomenudeo, distribución y suministro de drogas.

Este modelo, afirmó el funcionario, sería pionero a nivel nacional y busca atender de forma específica este fenómeno delictivo.

“Si bien las adicciones son también un problema de salud pública, nuestro papel en el estado es intervenir con inteligencia, prevención y acción directa contra quienes se dedican a distribuir droga. Esta nueva estructura está pensada para que quien incurra en esta práctica, se encuentre con un límite claro y contundente”, afirmó.


Además, se incorporarán grupos especializados con capacidades de inteligencia, para debilitar las redes de distribución y suministro de narcóticos. De forma paralela, se avanza en una propuesta de extinción de dominio, cuyos detalles serán dados a conocer en el corto plazo.


En cuanto al panorama actual en materia de seguridad, Fernández Montañez destacó que Coahuila mantiene una de las tasas más bajas de delitos de alto impacto y homicidios a nivel nacional, a pesar de las condiciones geográficas del estado y su cercanía con entidades que enfrentan altos niveles de violencia.


“Coahuila es la tercera entidad más grande del país, con una amplia frontera, y aun así estamos entre los estados con mayor seguridad. En homicidios, alcanzamos la cifra más baja en 18 años. Esto no es casualidad, es resultado del trabajo diario y de la estrategia liderada por el gobernador Manolo Jiménez Salinas”, concluyó el fiscal.


               
               


               

               
               

               
               
               
Leer más de Coahuila

	       

		       
			       
			       Síguenos en Google News
		       
	       




         
         
         


	    
	    
      

    
	       

               
Escrito en: Narcotráfico narcomenudeo

               


               Comentar esta noticia -
               
         

         
Noticias relacionadas


               
               

                  

                  

                  

                  

               

               


               

                  
                  Siglo Plus 
               

               

                  

                  

                  

               

               

               
               

               
	      
            

            

               

                  

                  

               

               


               
TENDENCIA

               
            

               
+ LEÍDAS


               
    
                  
    2. 
                  
    3. 
                  
    4. 
                  
    5. 
                  
    6. 
                  
    7. 
               


               

                  
                  

                 


		  

               

            

         



         

         

            

               
EL SIGLO Últimas noticias

               
            

            

               
+ 
                  Más leídas de Coahuila
               

               
    
                  
    2. 
               



            

         

         

            

		
 



               
TE PUEDE INTERESAR

               


            

            

               
LECTURAS ANTERIORES

               

           
	       
               
Fotografías más vistas

               

               
Videos más vistos semana

               


            

         


	         
         
         
      


      
Combatirá FGE venta de drogas con creación de Vicefiscalía: Federico Fernández


      

      

         

            

            

		    
  
		      

				       
 
				    

				    
   
					   
Clasificados 

				    

				 

			    


		    

	    

         

	


      



      
ID: 2409130

      


   YouTube
   Facebook
   Twitter
   Instagram
   TikTok





     
      
      
     
    
      
     
      
                  
                     
         
      

      
elsiglo.mx