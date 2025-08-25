Combatirá FGE venta de drogas con creación de Vicefiscalía: Federico Fernández

El Fiscal General del Estado, Federico Fernández Montañez, anunció diversos avances en el fortalecimiento de la estrategia de seguridad y justicia en Coahuila, subrayando el trabajo conjunto con la Secretaría de Seguridad Pública como base de una política integral.

“Esta coordinación lleva tiempo consolidándose. Fiscalía y Seguridad Pública hemos trabajado como una sola línea estratégica para mejorar la seguridad en el estado”, explicó Fernández Montañez.

En el marco de la próxima presentación de la nueva Ley Orgánica de la Fiscalía, el funcionario adelantó que una de las principales innovaciones será la creación de una Vicefiscalía especializada en el combate al narcomenudeo, distribución y suministro de drogas.

Este modelo, afirmó el funcionario, sería pionero a nivel nacional y busca atender de forma específica este fenómeno delictivo.

“Si bien las adicciones son también un problema de salud pública, nuestro papel en el estado es intervenir con inteligencia, prevención y acción directa contra quienes se dedican a distribuir droga. Esta nueva estructura está pensada para que quien incurra en esta práctica, se encuentre con un límite claro y contundente”, afirmó.

Además, se incorporarán grupos especializados con capacidades de inteligencia, para debilitar las redes de distribución y suministro de narcóticos. De forma paralela, se avanza en una propuesta de extinción de dominio, cuyos detalles serán dados a conocer en el corto plazo.

En cuanto al panorama actual en materia de seguridad, Fernández Montañez destacó que Coahuila mantiene una de las tasas más bajas de delitos de alto impacto y homicidios a nivel nacional, a pesar de las condiciones geográficas del estado y su cercanía con entidades que enfrentan altos niveles de violencia.

“Coahuila es la tercera entidad más grande del país, con una amplia frontera, y aun así estamos entre los estados con mayor seguridad. En homicidios, alcanzamos la cifra más baja en 18 años. Esto no es casualidad, es resultado del trabajo diario y de la estrategia liderada por el gobernador Manolo Jiménez Salinas”, concluyó el fiscal.