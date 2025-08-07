Colegio Mijares: 75 años de formar líderes, resilientes, creativos y solidarios

INSTITUCIONES

Ha potenciado a las generaciones de la región

LÍDERES EN EDUCACIÓN

Con 75 años, el Colegio Mijares es ya una institución de tradición en La Laguna. Para su directora general, Aurora Evangelina Guerra Chiw, su misión ha sido clara desde su fundación, el 4 de septiembre de 1950: “Sembrar en la mente y el corazón de los niños y jóvenes la simiente de la educación, para lograr seres humanos capaces, responsables, íntegros, creativos y respetuosos de los valores de la convivencia humana”.

El trabajo con los estudiantes

En la institución tienen clara la manera de acercarse a los jóvenes, para aportar en su formación:

“Creemos firmemente que educar no es solo transmitir conocimientos, sino formar personas íntegras, sensibles y conscientes del mundo que las rodea. Por eso, hemos implementado con gran compromiso y amor un proyecto de integración educativa, en el que niños con diferentes capacidades comparten día a día aprendizajes, juegos y vivencias dentro de nuestras aulas y espacios como Happy Classroom”, dice la directora.

El Colegio Mijares potencia las distintas habilidades de sus estudiantes, a fin de ser la mejor versión posible de ellos mismos.

 “Los niños con desarrollo intelectual superior han encontrado un ambiente ideal para crecer no solo académicamente, sino también en su inteligencia emocional, empatía y sentido de comunidad. Se convierten en líderes naturales, humanos, solidarios y creativos. Valoran la diversidad como una riqueza que amplía su mirada y multiplica sus oportunidades de desarrollo personal".


Los retos


El Colegio Mijares todavía tiene retos en su futuro. La doctora Guerra Chiw los describe de la siguiente manera.


 “Queremos seguir siendo una comunidad educativa referente por su modelo formativo humanista e innovador, en el que cada estudiante —desde su unicidad— alcance su máximo potencial académico, emocional y ético, contribuyendo activamente a una sociedad más justa, empática y solidaria”.


 Así, se han convertido en un espacio para impulsar las habilidades y la formación integral, siempre con una guía humanística, con propósito y valores. Características que consideran propias de los triunfadores del mañana.

elsiglo.mx