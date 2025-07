Colectiva de mujeres presenta iniciativa de reforma a la Ley de Salud en Coahuila para la legalización del aborto

La Asamblea de Mujeres que Luchan por Mujeres presentó ante el Congreso del Estado de Coahuila una iniciativa ciudadana que busca la legalización del aborto en la entidad a través de la reforma a la Ley General de Salud del Estado. El documento exige la voluntad política para que el derecho a decidir sea una realidad.

Fue el pasado jueves que representantes de la asamblea, misma que solicitó la Alerta por Violencia de Género contra las Mujeres en Coahuila, presentó la iniciativa, la cual se recibió en la Oficialía Mayor del Congreso, misma que podría ser analizada hasta el mes de septiembre y turnada a la comisión correspondiente.

Sofía Díaz, representante de este organismo, explicó que si bien desde el 2021, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ordenó al Congreso armonizar la legislación en materia de salud reproductiva, “hasta ahora solo se ha despenalizado el aborto, sin garantizar su acceso legal y gratuito”.

Y es que explicó que “si bien desde el 2021 el aborto está despenalizado, lo cierto es que no puedes acudir a cualquier centro médico o de salud a nivel estatal a solicitar que exista esta práctica, que existan médicos no objetores de conciencia, que tengan los medicamentos, el personal, etc. Hubo una temporada en que en los Centros de Salud, permitían que podían acceder al aborto, pero como el estado no está obligado no siempre había médico, no había pastillas, etc, entonces precisamente lo que buscamos es que se modifique la ley para que ya por parte del estado se pueda brindar este servicio conforme a todos los parámetros que se exigen en la Norma 046”.

De acuerdo con Díaz, el documento que detalla en la “Oficialía Mayor del Congreso del Estado nos explicaron que probablemente el estudio de la iniciativa será hasta, una vez que se retome el período ordinario del Congreso que es en el mes de septiembre, esperamos que todo salga bien”.

Y agregó: “Nosotras esperamos que sí (se logre la reforma de ley), igual estamos apostando al tema mediático y de protesta porque es algo que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ya había ordenado al Congreso del Estado que hiciera desde el 2021 y la legislatura pasada y la actual no se les ven ganas de hacerlo, entonces dijimos, hay que presentarlas nosotras a ver si ya con eso dicen hay presión por parte de las colectivas y de la ciudadanía en sí y se tenga que hacer la modificación”.