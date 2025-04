Colabora Gobierno Estatal con la Federación en el tema de AHMSA

El tema de Altos Hornos de México (AHMSA), es atendido por el Gobierno de Coahuila y la Federación, así lo afirmó el Gobernador Manolo Jiménez Salinas luego de ser mencionado por la presidenta Claudia Sheinbaum durante una reciente conferencia matutina.

El mandatario estatal reveló que desde hace tiempo ha sostenido conversaciones con la presidenta y su equipo, encaminadas a resolver el complejo panorama jurídico, laboral y financiero de la acerera.

“Estamos avanzando de manera coordinada con la Secretaría del Trabajo, la Secretaría de Hacienda y el equipo cercano a la Presidenta Sheinbaum. Ya hay una ruta jurídica definida para que la liquidación de los trabajadores se realice con justicia, y al mismo tiempo, se busque cubrir parte de los compromisos con los acreedores”, explicó Jiménez Salinas.

Además, indicó que cualquier actor que se integre al proceso deberá comprometerse también con la reactivación gradual de la empresa, con una visión de largo aliento.

Aunque reconoció que el tema de los aranceles afectan en esta problemática de la ex acerera, las empresas no se mueven por impulsos inmediatos: “Las proyecciones en esta industria son a 10, 20 o incluso 30 años. La reactivación de AHMSA no es algo que se logre de la noche a la mañana”.

El gobernador dejó en claro que el objetivo es que, a mediano plazo, México siga posicionándose como un país atractivo para la producción y exportación de acero, manteniendo su peso en el mercado global.