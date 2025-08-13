Coahuila y Durango acumulan 48 y 22 casos de sarampión

Con 48 casos confirmados acumulados de sarampión y una tasa de incidencia de 1.40 por cada 100 mil habitantes, el estado de Coahuila se mantiene en tercer lugar nacional mientras que Durango ocupa la quinta posición con 22 casos y una tasa de 1.13, según el Informe diario del brote de dicha enfermedad en México. En ambas entidades, no se reportan fallecimientos. En Coahuila se han estudiado 231 casos probables y en Durango 193.

En todo el país, suman 4 mil 038 casos positivos de sarampión y 14 defunciones, con una tasa de incidencia del 3.03 y una tasa de letalidad de 0.35; este padecimiento se ha confirmado en 20 estados y 85 municipios.

Chihuahua ocupa el primer lugar nacional con 3 mil 758 casos confirmados acumulados y 13 muertes; con una tasa de incidencia de 94.8 y una tasa de letalidad de 0.35; el segundo sitio es para Sonora que tiene 87 casos positivos y un deceso, con una tasa de incidencia de 2.68 y una tasa de letalidad de 1.15 El cuarto puesto lo ocupa Zacatecas con 21 casos positivos de sarampión y una tasa de incidencia de 1.22

Los casos confirmados de sarampión afectan a ambos sexos (48% hombres y 52% mujeres) y en cuanto al número de casos, el principal grupo de edad afectado es de 0 a 4 años de edad (945 casos), seguido de 25 a 29 con 542 casos y 30 a 34 años con 444 casos.

En cuanto a tasa de incidencia, el grupo de edad de 0 a 4 años reportó la mayor tasa de incidencia de 9.08 casos por cada 100 mil habitantes menores de 4 años, seguido del grupo de 25 a 29 años y 30 a 34 años con una tasa de incidencia de 5.11 y 4.25 respectivamente. En toda la República Mexicana, se han estudiado 7 mil 677 casos sospechosos de sarampión.

El sarampión es una enfermedad vírica muy contagiosa que afecta sobre todo a los niños y se transmite por gotículas procedentes de la nariz, boca y faringe de las personas infectadas. Los síntomas iniciales, que suelen aparecer entre 8 y 12 días después de la infección, consisten en fiebre alta, rinorrea, inyección conjuntival (enrojecimiento del ojo) y pequeñas manchas blancas en la cara interna de la mejilla.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) dice que no hay tratamiento específico para el sarampión, y que la mayoría de los pacientes se recuperan en 2 o 3 semanas. Sin embargo, puede causar complicaciones graves, tales como ceguera, encefalitis, diarrea intensa, infecciones del oído y neumonía, sobre todo en niños malnutridos y pacientes inmunodeprimidos. El sarampión es una enfermedad prevenible mediante vacunación.