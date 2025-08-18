Coahuila tiene los mejores resultados en seguridad: MJS

Coahuila mantiene su blindaje y sus resultados positivos en materia de seguridad. En el mes de julio con datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, Coahuila cerró en primer lugar nacional con menos homicidios dolosos en el país.

"En Coahuila tenemos claro que la seguridad y el blindaje de nuestro Estado es lo más importante. Por ello continuamos con nuestras reuniones de la mesa de “Construcción de Paz y Seguirdad” con las instituciones de los tres órdenes de gobierno para diseñar, evaluar y coordinar las estrategias necesarias para mantener a Coahuila seguro y en orden", destacó el gobernador

Estas acciones fueron revisadas en la Reunión de la Mesa para la Construcción de La Paz que encabezó el Gobernador Manolo Jiménez Salinas junto al General de División, Eufemio Alberto Ibarra Flores, comandante de la XI Región Militar.

Coahuila representó el 0.1% por cientos de estos homicidios, lo que se traduce en dos homicidios, destacando en que ambos están resueltos.

Al corte del presente mes se han registrado 55 homicidios dolosos, con el 98.1% resultó de ellos; teniendo un 26.7 menos occisos que el mismo periodo del año pasado.

Coahuila se ha mantenido seguro, con un total de 258 cateos coordinados; con resultados de 136 personas detenidas, asegurando 365 kilogramos de narcóticos.

De igual manera, se han asegurado 59 armas de fuego y seis mil 20 cartuchos.

Respecto a los resultados del periodo vacacional, sin incidentes mayores se reportó el periodo, en un blindaje que incluyó a las fuerzas de seguridad de los tres órdenes de gobierno.

El Operativo Vacacional como el blindaje de Coahuila incluyó un despliego de más 5 mil elementos entre la Policía Estatal, Agencia de Investigación Criminal (AIC), Policías Municipales, así como personal del Ejército Mexicano, Guardia Nacional y la Marina Armada de México.

El mandatario estatal destacó el trabajo realizado no sólo en los filtros carreteros, sino en brechas y zonas rurales que conectan con otras entidades federativas.

El Fiscal General del Estado, Federico Fernández Montañez, en su intervención indicó que se mantiene el blindaje para mantener a Coahuila Seguro.

Por lo que en regiones como la laguna en sus límites con Durango, como en la zona limítrofe con Nuevo León, con el apoyo de un helicóptero elementos vía terrestre revisan diversas zonas, previniendo situaciones de riesgo.

Así mismo, se informó del despliegue en conjunto de la Policía Estatal coordinado con la Guardia Nacional en carreteras federales para garantizar la seguridad de quienes transitan por estas vías.