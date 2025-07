Coahuila suma 82 casos de tos ferina; 30 son de La Laguna

Al 4 de julio del año en curso, hay 82 casos confirmados de tos ferina en el estado de Coahuila, de los cuales, 30 se concentran en la región Lagunera. La Secretaría de Salud de esta entidad, informó que son 23 casos notificados en el municipio de Torreón y 7 en San Pedro de las Colonias.

El resto de los casos se distribuyen de la siguiente forma: Saltillo 26; Monclova 6; Acuña 4; Arteaga 4; Ramos Arizpe 4; Allende 3; Piedras Negras 2; Morelos 1; Múzquiz 1 y Sabinas 1.

En todo el estado, el 50% de los casos positivos se han confirmado en hospitales de la Secretaría de Salud; un 45.12% por el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS); un 4.88% por el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) y un 1.22% por instituciones de salud particulares. Del total de casos confirmados en la entidad, un 61.54% corresponden a mujeres mientras que un 38.46% a hombres. Los rangos de edad mayormente afectados son el de 3 a 6 meses con 15 casos y de 1 a 3 años con 13 casos.

De igual forma, se reportaron 268 casos probables en estudio de los cuales, 124 se documentaron en la Jurisdicción Sanitaria No. 8 con sede en Saltillo; 70 en la Jurisdicción Sanitaria No. 6 ubicada en Torreón; 21 en la Jurisdicción Sanitaria No. 4 de Monclova; 20 en la Jurisdicción Sanitaria No. 2 de Acuña; 19 en la Jurisdicción Sanitaria No. 1 con sede en Piedras Negras y 11 en la Jurisdicción Sanitaria No. 3 de Sabinas. Son 2 casos en estudio de la Jurisdicción Sanitaria No. 7 de Francisco I. Madero y 1 en la Jurisdicción Sanitaria No. 5 de Cuatro Ciénegas.

En la base de datos de la Secretaría de Salud de Coahuila, se han ingresado cuatro defunciones, tres de ellas en la Comarca Lagunera. De acuerdo con los registros, la Unidad Médica de Alta Especialidad (UMAE) No. 71 del IMSS de Torreón reportó el deceso de un menor de 2 meses de edad procedente de San Pedro, así como el fallecimiento de un menor de 3 meses en el Hospital General de Zona (HGZ) No. 16 procedente del ejido “El estribo” en San Pedro. Por su parte, el Hospital General de Torreón, dependiente de la Secretaría de Salud de Coahuila notificó el fallecimiento de un menor de 3 meses procedente del ejido La Joya. Otra víctima mortal tenía 3 meses y falleció en el HGZ No. 1 de Saltillo, con lugar de procedencia en Nuevo Laredo, Tamaulipas. La tasa de mortalidad de tos ferina en Coahuila es de 1.22 por cada 100 mil habitantes menores de 5 años mientras que la tasa de letalidad es de 11.11 por cada 100 casos confirmados.

Se sospecha de tos ferina cuando la persona presenta tos paroxística con siete o más días de evolución y con al menos uno o más de los siguientes signos o síntomas:

Tos en accesos, cianosante (coloración azul en la piel), emetizante (que induce el vómito), apnea o estridor laríngeo inspiratorio (sonido respiratorio agudo y chillón). En los menores de 6 meses, los únicos signos pueden ser apnea-cianosis, sin importar los días de evolución. La tos ferina se confirma mediante métodos de laboratorio reconocidos por el Instituto de Diagnóstico y Referencia Epidemiológicos (InDRE) y en los cuales se identifique la presencia de B. pertussis.

Un método eficaz para prevenir esta enfermedad es la vacunación, con el biológico DPT que protege contra la difteria, el tétanos y la tos ferina. La vacuna, también conocida como triple bacteriana, contiene los toxoides diftérico (contra la Difteria) y tetánico (contra el tétanos), así como fragmentos de proteína de la bacteria Bordetella pertussis causante de la tos ferina. La vacuna DPT se aplica a niños menores de 7 años, generalmente como refuerzo a los 4 años de edad. Si usted desea mayor información, puede acudir a las unidades de salud, con su cartilla nacional de vacunación; en caso de que no cuente con ella, ahí mismo la puede solicitar.