Coahuila sin riesgos de desabasto de gasolina, afirma Secretaría de Economía

Mientras en entidades como Nuevo León, Ciudad de México, Estado de México y Chiapas se han registrado retrasos en la distribución de gasolina, el Secretario de Economía de Coahuila, Luis Olivares Martínez, aseguró que en el estado no hay alerta ni señales de desabasto.

El funcionario explicó que el Gobierno del Estado mantiene una supervisión constante sobre el tema del abasto de combustibles, con el objetivo de prevenir afectaciones tanto a la población como a las actividades económicas.

“Siempre que hay situaciones como estas en otros estados, activamos los mecanismos de vigilancia para evitar complicaciones aquí en Coahuila, tanto en la vida diaria de la ciudadanía como en las operaciones de la industria”, indicó Olivares Martínez.

Como se recordará, durante esta semana, el suministro irregular en varias estaciones del país ha causado cierres temporales y compras de pánico, especialmente en zonas del centro y norte del país; en Nuevo León se reportó que 42 de las 744 gasolineras han tenido afectaciones, lo que equivale al 5.6% del total estatal.

La cercanía de esta situación ha generado inquietud entre los coahuilenses, quienes han expresado su preocupación a través de redes sociales ante la posibilidad de que los retrasos también lleguen a la entidad.

Sin embargo, el titular de Economía llamó a la calma, afirmando que hasta ahora no hay reportes ni indicios que apunten a una situación similar en Coahuila.