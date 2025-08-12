Coahuila presenta la Agenda de la Juventud durante el mes de agosto

Con motivo del Día Internacional de la Juventud, el gobernador Manolo Jiménez Salinas presentó la agenda estatal de actividades que se desarrollará durante todo el mes de agosto en las cinco regiones de Coahuila, con eventos enfocados en deporte, salud, arte y cultura, liderazgo, emprendimiento y participación juvenil.

"En el marco del Día Internacional de la juventud, tuvimos una excelente convivencia con 100 jóvenes líderes echados pa’ delante. Presentamos una gran agenda estratégica para las juventudes, reforzando programas y estímulos que impulsen su formación, liderazgo y participación activa. Creemos en su talento, en sus sueños y en su capacidad para seguir construyendo la grandeza de nuestro Estado. Reiteramos el compromiso de seguir invirtiendo en su presente y futuro. ¡Junto con la juventud, construimos la grandeza de esta tierra bendita!", expresó el mandatario.

El evento central será un encuentro con jóvenes, donde el gobernador sostendrá un diálogo directo con liderazgos universitarios y representantes del Consejo Estatal “Jóvenes Pa’ Delante”. También se llevará a cabo el Premio Estatal de la Juventud Jóvenes Gigantes 2025.

“Me da mucho estar aquí con ustedes, en Palacio de Gobierno, en esta reunión con líderes juveniles de todas las regiones de Coahuila; líderes que se destacan en diferentes temas; hay líderes deportistas, académicos, sociales, cada quien representa un liderazgo para su gente en su municipio”, dijo Jiménez.

El gobernador destacó que su administración escucha y toma en cuenta la voz de la juventud, con el compromiso de ser “el gobierno más ciudadano en la historia”. Prueba de ello es la participación activa de jóvenes de los 38 municipios en el diseño e impulso de políticas públicas, a través del Consejo Ciudadano Jóvenes Pa’ Delante, instalado hace un año y con representación en cinco consejos regionales.

Durante agosto, la agenda contempla actividades en municipios como Saltillo, Torreón, Acuña, Monclova, Piedras Negras, Cuatro Ciénegas y Ramos Arizpe, incluyendo talleres, competencias deportivas, foros de emprendimiento, eventos masivos y ceremonias de reconocimiento.

Jiménez subrayó que su estrategia en materia de juventud se basa en inclusión, formación de liderazgos y desarrollo de talento, con el objetivo de generar oportunidades para que las y los jóvenes sean protagonistas del presente y líderes del futuro.

“El futuro de Coahuila se está construyendo hoy, con la energía, talento y compromiso de la juventud”, afirmó.

En el evento, Enrique Martínez y Morales, secretario de Inclusión y Desarrollo Social, presentó la agenda de actividades; mientras que el alcalde de Saltillo, Javier Díaz González, dio la bienvenida a los jóvenes de las cinco regiones del estado.

El titular del Instituto Coahuilense de la Juventud, Iván Terashima Zamora, moderó la participación de representantes juveniles: Ana Cecilia Torres Pauli (Sureste), Raúl Landeros Contreras (Carbonífera), Rubén Méndez Treviño (Laguna), Genaro Aguirre (Centro-Desierto) y Ana Victoria González Nieto (Norte), quienes agradecieron el apoyo del gobierno estatal y solicitaron mayor impulso a las políticas para la juventud.