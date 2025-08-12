Coahuila MONCLOVA Reforma electoral SALTILLO AHMSA GOBIERNO DE COAHUILA

ARANCELES

Coahuila enfrenta con cautela posible impacto por aranceles de Estados Unidos

Actualmente Coahuila cuenta con 32 anuncios de inversión en 2025, frente a los 59 registrados en 2024

Luis Olivares, secretario de Economía de Coahuila

Luis Olivares, secretario de Economía de Coahuila

MARISELA SEVILLA

Aunque las negociaciones comerciales entre México y Estados Unidos aún no definen con claridad el rumbo del tema arancelario, el Secretario de Economía de Coahuila, Luis Olivares, reconoció que un eventual agravamiento del conflicto podría tener efectos negativos que ni el gobierno estatal ni el federal estarían en condiciones de frenar por completo.

“Eliminar totalmente el impacto sería muy complicado. No hay forma de contener una crisis si el tema arancelario se sale de control”, advirtió el funcionario al referirse a la incertidumbre que comienza a sentirse en el ámbito económico regional.

Como respuesta preventiva, la Secretaría de Economía ha intensificado su relación con empresas ya establecidas y con nuevos inversionistas, buscando ofrecerles condiciones atractivas para asegurar su permanencia o expansión en la entidad.

De acuerdo con Olivares, actualmente Coahuila cuenta con 32 anuncios de inversión en 2025, frente a los 59 registrados en 2024, y mantiene como meta superar los 200 mil millones de pesos en inversiones acumuladas al cierre de los primeros dos años del actual gobierno estatal.

Sin embargo, el titular de Economía estatal advirtió que gran parte de las inversiones recientes provienen de empresas con alto capital, pero bajo impacto en generación de empleo directo.


Por ello, se plantea como reto lograr un equilibrio entre el monto invertido y el número de empleos creados, sobre todo en un contexto donde se anticipa la pérdida de alrededor de tres mil empleos en los próximos tres meses.


Aun así, Olivares se mostró optimista: “Si logramos concretar todos los proyectos que están en negociación, podríamos compensar esa pérdida y volver a tener cifras positivas en generación de trabajo”, afirmó.


Pese al panorama incierto, el secretario subrayó que Coahuila mantiene su lugar como un estado seguro y confiable para invertir, lo que se refleja en las visitas constantes de representantes empresariales nacionales y extranjeros.




“No debemos generar pánico. Hoy, la situación está bajo control y seguimos trabajando para que las condiciones de certeza y seguridad continúen atrayendo capital y empleo”, puntualizó.




Finalmente, Luis Olivares aseguró que el gobierno estatal mantendrá una comunicación constante con el sector productivo para anticiparse a posibles recortes y establecer mecanismos de apoyo en caso de que se materialicen efectos adversos derivados de las decisiones comerciales de Estados Unidos.


               
               


               

               
               

               
               
               
Leer más de Coahuila

	       

		       
			       
			       Síguenos en Google News
		       
	       




         
         
         


	    
	    
      

    
	       

               
Escrito en: Estados Unidos Coahuila aranceles

               


               Comentar esta noticia -
               
         

         
Noticias relacionadas


               
               

                  

                  

                  

                  

               

               


               

                  
                  Siglo Plus 
               

               

                  

                  

                  

               

               

               
                 
      

               
	      
            

            

               

                  

                  

               

               


               
TENDENCIA

               
            

               
+ LEÍDAS


               
    
                  
    2. 
                  
    3. 
                  
    4. 
                  
    5. 
                  
    6. 
                  
    7. 
               


               

                  
                  

                 


		  

               

            

         



         

         

            

               
EL SIGLO Últimas noticias

               
            

            

               
+ 
                  Más leídas de Coahuila
               

               
    
                  
    2. 
               



            

         

         

            

		
 



               
TE PUEDE INTERESAR

               


            

            

               
LECTURAS ANTERIORES

               

           
	       
               
Fotografías más vistas

               

               
Videos más vistos semana

               


            

         


	         
         
         
      


      
Luis Olivares, secretario de Economía de Coahuila


      

      

         

            

            

		    
  
		      

				       
 
				    

				    
   
					   
Clasificados 

				    

				 

			    


		    

	    

         

	


      



      
ID: 2405920

      


   YouTube
   Facebook
   Twitter
   Instagram
   TikTok





     
      
      
     
    
      
     
      
                  
                     
         
      

      
elsiglo.mx