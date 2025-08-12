Coahuila destaca con menos homicidios a nivel nacional

Coahuila GOBIERNO DE COAHUILA CONGRESO DE COAHUILA MONCLOVA Reforma electoral SALTILLO

ISABEL AMPUDIA

Coahuila es la entidad con menos homicidios dolosos en país, según reveló el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP).

Fue la Presidenta Claudia Sheinbaum, quien reconoció el trabajo de Coahuila en materia de seguridad bajo el Modelo del Gobernador Manolo Jiménez Salinas.

Tras los resultados, Coahuila sigue reafirmando su compromiso con la seguridad bajo el modelo del Mandatario Estatal Manolo Jiménez Salinas, lo cual fue destacado en la conferencia matutina de la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum, al presentar los resultados del SESNSP al corte de julio.

Cabe destacar que el modelo ha permitido que Coahuila se mantenga como la entidad más segura del país, con la tasa más baja de homicidios dolosos y un 97 % de casos resueltos.

Dichos resultados, superan ampliamente la media nacional y colocan al estado como referente en la materia.


En la conferencia matutina de este martes, se presentó una gráfica que arrojaba el número de homicidios dolosos de cada entidad durante el mes de julio.


Por lo anterior, Coahuila representó el 0.1% por cientos de estos homicidios, lo que se traduce en dos homicidios, destacando en que ambos están resueltos.


Este año, la entidad tiene una resolución de homicidios muy por encima de la media nacional, por alrededor del 97.5%.


Tras dichos resultados, la Fiscalía General del Estado, destacó el trabajo en materia de seguridad en coordinación de los diferentes órdenes de gobierno, así como el Fortalecimiento al Modelo de Seguridad que preside Jiménez Salinas.


Por su parte, el Fiscal General del Estado, Federico Fernández Montañez destacó también la efectividad de las diferentes corporaciones para resolver los homicidios.


Señaló que este modelo ha contemplado más de 150 unidades tácticas, cuarteles de la policía estatal y de Ejército Mexicano; así como una fuerte inversión en tecnología como cámaras de videovigilancia.


Asimismo, recordó que en el último informe del INEGI, Coahuila se posicionó como la tercera entidad federativa con mejor percepción de seguridad.


               
               


               

               
               

               
               
               
