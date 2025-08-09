Coahuila Coahuila Saltillo Gobierno de Coahuila PODER JUDICIAL Monclova

Saltillo

Coahuila destaca a nivel nacional por bajos índices de pobreza: Enrique Martínez y Morales

Coahuila destaca a nivel nacional por bajos índices de pobreza: Enrique Martínez y Morales

Coahuila destaca a nivel nacional por bajos índices de pobreza: Enrique Martínez y Morales

MARISELA SEVILLA

Coahuila sobresale como la entidad con menor proporción de población en situación de pobreza o vulnerabilidad social en el país, de acuerdo con datos del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL) correspondientes al año 2022.

Así lo afirmó el Secretario de Inclusión y Desarrollo Social en Coahuila, Enrique Martínez y Morales, al referirse a estos resultados, señaló que el 47% de los habitantes del estado se encuentran clasificados como “no pobres y no vulnerables”, una cifra que casi duplica el promedio nacional, establecido en 26%.

El funcionario remarcó que Coahuila figura consistentemente entre los primeros lugares a nivel nacional en los distintos indicadores con los que se mide la pobreza, lo cual, dijo, refleja los avances en políticas públicas orientadas al bienestar social.

Además, informó que el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) presentará este mismo mes las estadísticas actualizadas correspondientes al año 2024, lo que permitirá conocer la evolución reciente del estado y del país en esta materia.


               
               


               

               
               

               
               
               
Leer más de Coahuila

	       

		       
			       
			       Síguenos en Google News
		       
	       




         
         
         


	    
	    
      

    
	       

               
Escrito en: Saltillo

               


               Comentar esta noticia -
               
         

         
Noticias relacionadas


               
               

                  

                  

                  

                  

               

               


               

                  
                  Siglo Plus 
               

               

                  

                  

                  

               

               

               
                 
      

               
	      
            

            

               

                  

                  

               

               


               
TENDENCIA

               
            

               
+ LEÍDAS


               
    
                  
    2. 
                  
    3. 
                  
    4. 
                  
    5. 
                  
    6. 
                  
    7. 
               


               

                  
                  

                 


		  

               

            

         



         

         

            

               
EL SIGLO Últimas noticias

               
            

            

               
+ 
                  Más leídas de Coahuila
               

               
    
                  
    2. 
               



            

         

         

            

		
 



               
TE PUEDE INTERESAR

               


            

            

               
LECTURAS ANTERIORES

               

           
	       
               
Fotografías más vistas

               

               
Videos más vistos semana

               


            

         


	         
         
         
      


      
Coahuila destaca a nivel nacional por bajos índices de pobreza: Enrique Martínez y Morales


      

      

         

            

            

		    
  
		      

				       
 
				    

				    
   
					   
Clasificados 

				    

				 

			    


		    

	    

         

	


      



      
ID: 2405225

      


   YouTube
   Facebook
   Twitter
   Instagram
   TikTok





     
      
      
     
    
      
     
      
                  
                     
         
      

      
elsiglo.mx