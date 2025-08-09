Coahuila destaca a nivel nacional por bajos índices de pobreza: Enrique Martínez y Morales

Coahuila sobresale como la entidad con menor proporción de población en situación de pobreza o vulnerabilidad social en el país, de acuerdo con datos del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL) correspondientes al año 2022.

Así lo afirmó el Secretario de Inclusión y Desarrollo Social en Coahuila, Enrique Martínez y Morales, al referirse a estos resultados, señaló que el 47% de los habitantes del estado se encuentran clasificados como “no pobres y no vulnerables”, una cifra que casi duplica el promedio nacional, establecido en 26%.

El funcionario remarcó que Coahuila figura consistentemente entre los primeros lugares a nivel nacional en los distintos indicadores con los que se mide la pobreza, lo cual, dijo, refleja los avances en políticas públicas orientadas al bienestar social.

Además, informó que el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) presentará este mismo mes las estadísticas actualizadas correspondientes al año 2024, lo que permitirá conocer la evolución reciente del estado y del país en esta materia.