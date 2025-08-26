Coahuila cierra temporada vacacional con una derrama superior a mil 400 mdp

Coahuila Monclova Coahuila seguridad pública AHMSA Salud Pública

El crecimiento en la infraestructura hotelera y de servicios ha fortalecido la oferta turística, especialmente en los destinos con la categoría de Pueblos Mágicos

La temporada vacacional en Coahuila finaliza con un balance positivo, registrando una derrama económica que supera los mil 400 millones de pesos, informó Cristina Amezcua González, Secretaria de Turismo y Desarrollo de Pueblos Mágicos.

Además, confirmó que se encuentran listos los preparativos para la tradicional cabalgata Santo Domingo–Sabinas, evento emblemático que se realizará los días 5 y 6 de septiembre y es reconocido como la cabalgata más importante del país.

Durante este periodo, el sector turístico experimentó un crecimiento significativo, impulsado por múltiples eventos regionales, entre ellos ferias y vendimias que atrajeron a miles de visitantes de diversas partes.

“La temporada ha sido sumamente favorable; logramos una derrama económica de más de mil 400 millones y una gran participación en todos los eventos que se organizaron”, destacó Amezcua.



La funcionaria resaltó que uno de los factores clave para este éxito es el ambiente de seguridad que se mantiene en la entidad, lo cual brinda tranquilidad a quienes visitan Coahuila: 




“La confianza que tienen los turistas para desplazarse por el estado libremente es fundamental para el desarrollo del sector”, comentó.




Asimismo, Amezcua apuntó que el crecimiento en la infraestructura hotelera y de servicios ha fortalecido la oferta turística, especialmente en los destinos con la categoría de Pueblos Mágicos, elevando la calidad y variedad para los visitantes.


Finalmente, detalló que la cabalgata Santo Domingo–Sabinas, que congrega cada año a más de ocho mil jinetes, recorrerá las regiones Sureste, Centro y Carbonífera, para dar continuidad al ciclo anual de festivales, ferias y celebraciones que han destacado a Coahuila como un destino turístico seguro y en constante desarrollo en el norte del país.


               
               


               

               
               

               
               
               
elsiglo.mx