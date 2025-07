Coahuila analiza crear Comisión Ambiental Metropolitana para combatir contaminación del aire

El aire que respiramos ya no es invisible. Hoy se puede medir, rastrear y señalar su origen… y en Coahuila, está llegando con problemas. El diagnóstico ambiental más reciente revela que las masas de contaminación se están desplazando desde Nuevo León hacia el sureste del estado, afectando directamente a ciudades como Saltillo, Ramos Arizpe y Arteaga.

Durante años, la calidad del aire ha sido una preocupación latente, pero hoy es una prioridad. Las autoridades estatales, encabezadas por la secretaria de Medio Ambiente, Susana Estens de la Garza, han dado el primer paso para enfrentar esta amenaza invisible con la conformación de una Comisión Ambiental Metropolitana (CAME), respaldada por evidencia científica, colaboración intermunicipal y la urgencia de proteger la salud pública.

En una primera reunión con el recién establecido Comité Técnico para la Calidad del Aire, realizada hace dos semanas, se presentó un diagnóstico ambiental y se discutieron posibles protocolos de emergencia para atender episodios de contaminación.

Durante el último año, la dependencia ha implementado una red de microsensores que monitorean partículas menores a 10 micras. Los datos recolectados han permitido identificar la movilidad de las masas contaminantes, revelando que buena parte de las emisiones llega desde el estado de Nuevo León hacia el sureste de Coahuila.

Ante esta situación, se plantea la creación de una Comisión Ambiental Metropolitana (CAME), inspirada en el modelo que opera en la Ciudad de México. Esta iniciativa busca coordinar acciones entre municipios de la región Sureste con respaldo de la federación para diseñar políticas ambientales integrales.

“Estamos trabajando para fortalecer las herramientas que permitan atender emergencias ambientales y planear acciones preventivas con base en evidencia científica”, declaró Estens.

Aunque inicialmente el proyecto se enfocaría en el sureste de Coahuila, no se descarta que en el futuro se incluya a la región lagunera con su propia CAME, considerando los retos ambientales que aquí se experimentan. Actualmente, la única CAME establecida a nivel nacional opera en Ciudad de México.

El diagnóstico ambiental no solo contempló mediciones técnicas, sino también la opinión de especialistas locales. En el Comité Técnico para la Calidad del Aire se cuenta con investigadores de Torreón, Monclova y el sureste del estado, lo cual permitió enriquecer la perspectiva regional y diseñar propuestas que respondan de manera más efectiva a las condiciones específicas de cada zona.