Club Santos Laguna: Francisco Rodríguez Vílchez, espera ser recordado por la afición

El nuevo entrenador de Santos Laguna, Francisco Rodríguez Vílchez, llega a la Comarca Lagunera con una trayectoria de más de 12 años en el fútbol profesional y cerca de 300 partidos dirigidos entre la Primera y Segunda División de España.

Desde su llegada, Rodríguez expresó sentirse en el lugar adecuado: “Estoy donde quería estar, que es lo importante. Deseaba estar en la Laguna y la verdad que muy orgulloso y contento de poder compartir con todos”.

Su llegada responde a un anhelo personal de explorar nuevas oportunidades fuera de España.

“En España había cumplido un ciclo, necesitaba algo que me volviera a ilusionar y México era la Liga que me apetecía”.

Es la primera vez que Francisco Rodríguez Vílchez entrena a un club de la Liga MX

Rodríguez ha tenido una relación cercana con Unai Emery, actual técnico del Aston Villa, a quien reconoce como una figura clave en su vocación como entrenador: “Fue quien me despertó ese gusanillo para dedicarme a esta profesión tan bonita. Siempre que me he enfrentado a él no le he ganado, y esa es una espinita que tengo clavada”.

¿Cuál es el estilo de juego de Francisco Rodríguez?

Sobre su estilo de juego mencionó: “Mis equipos se caracterizan por tener mentalidad valiente. Vamos a tratar de tener la iniciativa, de ser verticales, de ir a campo contrario, pero siempre con equilibrio e inteligencia. Queremos que la gente cuando vea a Santos Laguna sepa a qué juega, un equipo versátil que te permita competir a alto nivel".

Rodríguez dejó claro que su enfoque inmediato es el debut del equipo en el próximo torneo. El objetivo número uno es el primer partido del Apertura, sin pensar en lo que sigue y sin prometer puntos.

