Club Rotario Torreón Centenario entrega tonómetro a Hospital Universitario

El Club Rotario Torreón Centenario del Distrito 4110 entregó esta mañana un tonómetro con valor de 46 mil pesos al Centro Oftalmológico del Hospital Universitario "Dr. Joaquín Del Valle Sánchez" del municipio de Torreón, el cual será empleado para medir la presión intraocular (la presión dentro del ojo) y evitar casos de glaucoma y pérdida de visión por completo. Con este nuevo dispositivo médico, se pueden atender hasta 100 pacientes diarios.

El director del centro, Ramiro Silva Camacho dijo que la labor preventiva es fundamental y que el glaucoma es una de las principales causas de ceguera a nivel mundial, además de la retinopatía diabética. “Muchas veces el paciente empieza a perder la visión periférica y se da cuenta que no ve solamente cuando llega al Centro de la Visión, lamentablemente cuando un paciente nos llega y nos dice ‘doctor, ya no veo’ y tiene dañado el nervio óptico por aumento de la presión intraocular, ya no se puede hacer nada, ese paciente está condenado a quedarse ciego. Por eso, el hacer las labores preventivas a través de un tonómetro digital como este, es muy importante”, expuso.

Por su parte, Rosario Pedraza García, presidenta del Club Rotario Torreón Centenario dijo que en su último día al frente de esta organización, fue muy importante entregar un aparato de alta tecnología ya que se tendrá la posibilidad de hacer exámenes cada minuto, lo que impactará de manera positiva en la salud ocular de la población. Explicó que los recursos económicos se obtuvieron de fondos del Distrito 4110 y del Club Rotario Torreón Centenario; cada uno aportó el 50 por ciento.

La entrega del tonómetro se llevó a cabo este lunes en la Dirección del Hospital Universitario de la Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC); por parte de la clínica estuvieron presentes el médico Ernesto Martínez Melgar y Bertha Alicia Pérez Rodríguez mientras que por el Club Rotario, acudieron Pedraza García y la tesorera, Yolanda Mondragón Marrero.

El Centro Oftalmológico tiene la función de diagnosticar y tratar enfermedades oculares así como prevenir posibles complicaciones en un futuro. Los servicios oftalmológicos que se ofrecen son a bajo costo y y se brinda atención integral, de calidad y con tecnología de punta a la población de la región Lagunera de Coahuila y Durango que así lo requiera, desde neonatos hasta personas adultas mayores. Los números de WhatsApp de contacto son: 8261359688 y 8715248948.