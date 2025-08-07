Torreón Pemex peñoles Agua Saludable Partidos Políticos Torreón

Clausuran cursos de verano en complejo La Jabonera de Torreón

Clausuran cursos de verano en complejo La Jabonera de Torreón

Clausuran cursos de verano en complejo La Jabonera de Torreón

El alcalde, Román Alberto Cepeda clausuró los cursos de verano en los que participaron más de mil niños de seis a 12 años en diferentes sedes deportivas de la ciudad, y cuyas actividades fueron organizadas por el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) en coordinación con otras dependencias.

La clausura tuvo lugar en el Complejo Cultural y Deportivo La Jabonera, donde el alcalde rifó 27 bicicletas entre los menores.

El alcalde reafirmó su compromiso, en coordinación con el gobernador Manolo Jiménez Salinas, para construir espacios didácticos y de esparcimiento para las niñas y niños de Torreón, y agradeció al equipo del DIF y del Municipio por su labor al largo de las tres semanas que duró el curso de verano.

Destacó también la presencia de jugadores del Santos Laguna y Algodoneros, al señalar que “son los dos grandes equipos de casa que les agradezco mucho que nos acompañen, dos grandes equipos triunfadores”.

Román Albert Cepeda aseguró que en coordinación con el gobernador, seguirá trabajando en programas en favor de la niñez de Torreón, para que tengan una mejor educación y espacios de diversión.


Por su parte, la presidenta honoraria del DIF, Selina Bremer de Cepeda detalló que los cursos se desarrollaron en cuatro sedes del municipio, que son el Multideportivo Oriente, el Complejo Cultural y Deportivo La Jabonera, la Línea Verde y el Gimnasio Alamedas.


Mencionó que las actividades para los niños y las niñas se realizaron con otras dependencias como el Instituto Municipal del Deporte, el Instituto Municipal de Cultura y Educación, entre otras.


“En el DIF y cada dependencia seguiremos con cursos de verano, pero en lo individual, nosotros por ejemplo en los centros comunitarios”.


La presidenta del DIF Torreón explicó que el curso de verano tuvo actividades culturales, deportivas, recreativas y excursiones por diferentes espacios de la ciudad.


               
               


               

               
               

               
               
               
elsiglo.mx