Claudia Sheinbaum y Manolo Jiménez acuerdan impulsar proyectos clave para Coahuila

El gobernador de Coahuila, Manolo Jiménez Salinas, informó sobre los resultados de su reunión con la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, realizada en Palacio Nacional, en la que se abordaron temas estratégicos en materia de seguridad, infraestructura, desarrollo económico y apoyo al sector ganadero.

“Agradezco a la Presidenta por recibirnos en Palacio Nacional. Tuvimos una excelente reunión donde platicamos de las acciones que estamos llevando a cabo en seguridad, infraestructura y desarrollo económico. De igual manera revisamos los detalles de un gran programa para los ganaderos del Estado. Seguimos trabajando en equipo para bien de Coahuila y México. Aquí vamos con todo pa’delante a pasos de gigante”, expresó el mandatario estatal.

Durante el encuentro, se revisaron proyectos prioritarios como la reactivación económica de la región Centro, el caso de Altos Hornos de México (AHMSA), el impulso a la región Carbonífera, el arranque del programa de empleo temporal en La Laguna y medidas para dar certeza económica ante los retos de los aranceles internacionales.

Uno de los acuerdos más relevantes fue el fortalecimiento de un programa ganadero que beneficiará a micro, pequeños y medianos productores de todo el estado, así como el reforzamiento de los operativos de seguridad en coordinación con el secretario federal de Seguridad, Omar García Harfuch.

En materia de infraestructura, Jiménez destacó la modernización de la carretera Saltillo–Monclova, el desarrollo del tren de carga y pasajeros, y obras clave de conectividad como la carretera a Derramadero, además del proyecto para la construcción de un nuevo hospital del IMSS.

Estos proyectos, afirmó el gobernador, se realizarán en conjunto con el Gobierno de México para “seguir atrayendo inversión, generando empleo y garantizando la seguridad y bienestar de las familias coahuilenses”.

MJS se reúne con consejeros del INE

Como parte de su agenda en la Ciudad de México, el gobernador Manolo Jiménez también sostuvo un encuentro con la consejera presidenta del Instituto Nacional Electoral (INE), Guadalupe Taddei Zavala, y la secretaria ejecutiva, Claudia Arlett Espino.

El mandatario estuvo acompañado por el subsecretario de Gobierno, Diego Rodríguez, para dialogar sobre la organización de los próximos comicios en Coahuila, que darán inicio en diciembre de este año.