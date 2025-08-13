Coahuila AHMSA Monclova Coahuila Accidentes viales Accidente vial

GOBIERNO DE COAHUILA

Claudia Sheinbaum y Manolo Jiménez acuerdan impulsar proyectos clave para Coahuila

Desde Coahuila trabajarán de la mano con el Gobierno de México para el bienestar de los coahuilenses

Claudia Sheinbaum y Manolo Jiménez acuerdan impulsar proyectos clave para Coahuila

Claudia Sheinbaum y Manolo Jiménez acuerdan impulsar proyectos clave para Coahuila

EL SIGLO DE TORREÓN

El gobernador de Coahuila, Manolo Jiménez Salinas, informó sobre los resultados de su reunión con la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, realizada en Palacio Nacional, en la que se abordaron temas estratégicos en materia de seguridad, infraestructura, desarrollo económico y apoyo al sector ganadero.

“Agradezco a la Presidenta por recibirnos en Palacio Nacional. Tuvimos una excelente reunión donde platicamos de las acciones que estamos llevando a cabo en seguridad, infraestructura y desarrollo económico. De igual manera revisamos los detalles de un gran programa para los ganaderos del Estado. Seguimos trabajando en equipo para bien de Coahuila y México. Aquí vamos con todo pa’delante a pasos de gigante”, expresó el mandatario estatal.

Durante el encuentro, se revisaron proyectos prioritarios como la reactivación económica de la región Centro, el caso de Altos Hornos de México (AHMSA), el impulso a la región Carbonífera, el arranque del programa de empleo temporal en La Laguna y medidas para dar certeza económica ante los retos de los aranceles internacionales.

Uno de los acuerdos más relevantes fue el fortalecimiento de un programa ganadero que beneficiará a micro, pequeños y medianos productores de todo el estado, así como el reforzamiento de los operativos de seguridad en coordinación con el secretario federal de Seguridad, Omar García Harfuch.

En materia de infraestructura, Jiménez destacó la modernización de la carretera Saltillo–Monclova, el desarrollo del tren de carga y pasajeros, y obras clave de conectividad como la carretera a Derramadero, además del proyecto para la construcción de un nuevo hospital del IMSS.


Estos proyectos, afirmó el gobernador, se realizarán en conjunto con el Gobierno de México para “seguir atrayendo inversión, generando empleo y garantizando la seguridad y bienestar de las familias coahuilenses”.



MJS se reúne con consejeros del INE


Como parte de su agenda en la Ciudad de México, el gobernador Manolo Jiménez también sostuvo un encuentro con la consejera presidenta del Instituto Nacional Electoral (INE), Guadalupe Taddei Zavala, y la secretaria ejecutiva, Claudia Arlett Espino. 


El mandatario estuvo acompañado por el subsecretario de Gobierno, Diego Rodríguez, para dialogar sobre la organización de los próximos comicios en Coahuila, que darán inicio en diciembre de este año.



               
               


               

               
               

               
               
               
Leer más de Coahuila

	       

		       
			       
			       Síguenos en Google News
		       
	       




         
         
         


	    
	    
      

    
	       

               
Escrito en: Manolo Jiménez Gobierno de Coahuila Claudia Sheinbaum

               


               Comentar esta noticia -
               
         

         
Noticias relacionadas


               
               

                  

                  

                  

                  

               

               


               

                  
                  Siglo Plus 
               

               

                  

                  

                  

               

               

               
                 
      

               
	      
            

            

               

                  

                  

               

               


               
TENDENCIA

               
            

               
+ LEÍDAS


               
    
                  
    2. 
                  
    3. 
                  
    4. 
                  
    5. 
                  
    6. 
                  
    7. 
               


               

                  
                  

                 


		  

               

            

         



         

         

            

               
EL SIGLO Últimas noticias

               
            

            

               
+ 
                  Más leídas de Coahuila
               

               
    
                  
    2. 
               



            

         

         

            

		
 



               
TE PUEDE INTERESAR

               


            

            

               
LECTURAS ANTERIORES

               

           
	       
               
Fotografías más vistas

               

               
Videos más vistos semana

               


            

         


	         
         
         
      


      
Claudia Sheinbaum y Manolo Jiménez acuerdan impulsar proyectos clave para Coahuila


      

      

         

            

            

		    
  
		      

				       
 
				    

				    
   
					   
Clasificados 

				    

				 

			    


		    

	    

         

	


      



      
ID: 2406229

      


   YouTube
   Facebook
   Twitter
   Instagram
   TikTok





     
      
      
     
    
      
     
      
                  
                     
         
      

      
elsiglo.mx