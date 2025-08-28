Nacional Alejandro Moreno Profeco Senado Seguridad Gerardo Noroña

Claudia Sheinbaum recibe la Copa del Mundo de manos de Gianni Infantino

En Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey se llevarán a cabo 13 partidos de la gran fiesta deportiva

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo recibió en Palacio Nacional a Gianni Infantino, presidente de la FIFA, para conversar sobre el desarrollo de la próxima Copa del Mundo 2026.

En redes sociales, la mandataria federal escribió que México vivirá un momento extraordinario con el mundial de futbol, el cual se desarrollará en conjunto con Estados Unidos y Canadá.

Destacó que, México tendrá el orgullo de ser sede de la inauguración en el Estadio Azteca el próximo 11 de junio de 2026. Asimismo, recordó que en Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey se llevarán a cabo 13 partidos de la gran fiesta deportiva.

Sheinbaum Pardo, en compañía con el alto mando de la FIFA, compartió diversas fotografías entre ellas una cargando la Copa del Mundial, la cual puede ser tocada por jugadores ganadores del campeonato y los presidentes de los países anfitriones.

Recientemente, Gianni Infantino acudió a la Casa Blanca para reunirse con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, a quien le agradeció la creación de un grupo de trabajo especial encargado de supervisar los preparativos del Mundial de Clubes FIFA 2025 y de la Copa Mundial de la FIFA 2026.


Cabe recordar que, el sorteo para la fase de grupos del Mundial 2026 que se celebrará en su país, en México y en Canadá, se efectuará el próximo 5 de diciembre en el Centro Kennedy de Washington.




               
               


               

               
               

               
               
               
Escrito en: Mundial 2026 México Claudia Sheinbaum

               


