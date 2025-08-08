Deportes Leagues Cup 2025 Liga MX Santos Laguna Algodoneros del Unión Laguna Leagues Cup

Lerdo

Ciudad Lerdo albergará la escultura 'Nasa Lagunera'

Ciudad Lerdo albergará la escultura 'Nasa Lagunera'

Ciudad Lerdo albergará la escultura 'Nasa Lagunera'

HUMBERTO VAZQUEZ FRAYRE

Ciudad Lerdo contará con el monumento más representativo de la región: “La Nasa Lagunera”. La presentación del proyecto, se dio este viernes en La Hacienda Mi Ranchito de ciudad Lerdo, encabezada por el empresario Christian Leopold Collier de la Marliere Kollinger y el Alcalde de Ciudad Jardín, Homero Martínez Cabrera.

Debido a una cuestión familiar fuera del país, Maurice Collier, director y constante impulsor del movimiento #LaguneroPrimero no pudo estar presente de manera física, aunque mediante un vídeo, dio la introducción de la nueva escultura que a partir del 2026, podrá ser admirada y visitada por los laguneros.

Se trata de una Nasa, la cual es una red utilizada por los lugareños de la región siglos atrás, por allá del XVI, para atrapar a los peces en el río que recorría toda la Comarca Lagunera y al que bautizaron como el Nazas. El cambio de letras, obedece al criterio de la lengua española que en ese entonces, no distinguía el uso de las letras “S” y “Z”, como es el caso.

Y es que esta idea nace de la creación de este hito arquitectónico, como recordatorio de un elemento simple y a la vez tan significativo en la identidad como laguneros.

El proyecto consiste en una estructura a base de diversos perfiles de acero al carbón que darán forma a una Nasa suspendida en dos arcos; sobre dos bases cúbicas que servirán de cimentación. Se ubicará en la glorieta “Hermila Galindo de Topete”, ubicada frente a la Ciclopista Cenobio Ruiz, que conduce de Lerdo a Villa Juárez y Raymundo, muy cerca de la represa San Fernando.


Se complementa con un diseño de luz indirecta en piso, que iluminará desde diversos ángulos la estructura para enfatizar su visibilidad, y a la vez, creará sombras que jueguen con la red de la Nasa. Alrededor de 5 millones de pesos costará la inversión del proyecto, que se montará el último día del presente año.


NOTA: No es de Deportes, pero me tocó estar en la presentación y Cori ya está enterada y autorizó la nota en web




               
               


               

               
               

               
               
               
Leer más de Deportes

	       

		       
			       
			       Síguenos en Google News
		       
	       




         
         
         


	    
	    
      

    
	       

               
Escrito en: Lerdo Nasa Lagunera

               


               Comentar esta noticia -
               
         

         
Noticias relacionadas


               
               

                  

                  

                  

                  

               

               


               

                  
                  Siglo Plus 
               

               

                  

                  

                  

               

               

               
                 
      

               
	      
            

            

               

                  

                  

               

               


               
TENDENCIA

               
            

               
+ LEÍDAS


               
    
                  
    2. 
                  
    3. 
                  
    4. 
                  
    5. 
                  
    6. 
                  
    7. 
               


               

                  
                  

                 


		  

               

            

         



         

         

            

               
EL SIGLO Últimas noticias

               
            

            

               
+ 
                  Más leídas de Deportes
               

               
    
                  
    2. 
               



            

         

         

            

		
 



               
TE PUEDE INTERESAR

               


            

            

               
LECTURAS ANTERIORES

               

           
	       
               
Fotografías más vistas

               

               
Videos más vistos semana

               


            

         


	         
         
         
      


      
Ciudad Lerdo albergará la escultura 'Nasa Lagunera'


      

      

         

            

            

		    
  
		      

				       
 
				    

				    
   
					   
Clasificados 

				    

				 

			    


		    

	    

         

	


      



      
ID: 2404999

      


   YouTube
   Facebook
   Twitter
   Instagram
   TikTok





     
      
      
     
    
      
     
      
                  
                     
         
      

      
elsiglo.mx