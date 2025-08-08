Ciudad Lerdo albergará la escultura 'Nasa Lagunera'

Ciudad Lerdo contará con el monumento más representativo de la región: “La Nasa Lagunera”. La presentación del proyecto, se dio este viernes en La Hacienda Mi Ranchito de ciudad Lerdo, encabezada por el empresario Christian Leopold Collier de la Marliere Kollinger y el Alcalde de Ciudad Jardín, Homero Martínez Cabrera.

Debido a una cuestión familiar fuera del país, Maurice Collier, director y constante impulsor del movimiento #LaguneroPrimero no pudo estar presente de manera física, aunque mediante un vídeo, dio la introducción de la nueva escultura que a partir del 2026, podrá ser admirada y visitada por los laguneros.

Se trata de una Nasa, la cual es una red utilizada por los lugareños de la región siglos atrás, por allá del XVI, para atrapar a los peces en el río que recorría toda la Comarca Lagunera y al que bautizaron como el Nazas. El cambio de letras, obedece al criterio de la lengua española que en ese entonces, no distinguía el uso de las letras “S” y “Z”, como es el caso.

Y es que esta idea nace de la creación de este hito arquitectónico, como recordatorio de un elemento simple y a la vez tan significativo en la identidad como laguneros.

El proyecto consiste en una estructura a base de diversos perfiles de acero al carbón que darán forma a una Nasa suspendida en dos arcos; sobre dos bases cúbicas que servirán de cimentación. Se ubicará en la glorieta “Hermila Galindo de Topete”, ubicada frente a la Ciclopista Cenobio Ruiz, que conduce de Lerdo a Villa Juárez y Raymundo, muy cerca de la represa San Fernando.

Se complementa con un diseño de luz indirecta en piso, que iluminará desde diversos ángulos la estructura para enfatizar su visibilidad, y a la vez, creará sombras que jueguen con la red de la Nasa. Alrededor de 5 millones de pesos costará la inversión del proyecto, que se montará el último día del presente año.

