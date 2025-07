Cierra administración con impulso a la inversión y dos casos de éxito emprendedor en Gómez Palacio

Con una inversión acumulada cercana a los 1,200 millones de pesos, la actual administración municipal de Gómez Palacio concluye su gestión con resultados concretos en materia de atracción de empresas y fortalecimiento del emprendimiento local.

Así lo informó Érick Escobedo García, director de Desarrollo Económico, quien destacó que tan solo la llegada de la empresa Sensata representó una inversión de 800 millones de pesos, lo que detonó generación de empleo en la región. La dinámica empresarial también se reflejó en ferias del empleo organizadas en espacios como el gimnasio Luis L. Vargas, donde participaron compañías no solo de Gómez Palacio, sino también de municipios cercanos como Torreón.

En cuanto al respaldo a emprendedores, Escobedo detalló que se brindó acompañamiento integral a 60 proyectos, apoyándolos desde la creación de su identidad visual hasta la adecuación de su infraestructura. De ese grupo, dos lograron integrarse con éxito a cadenas comerciales. Uno de los casos más representativos es el de la tortillería “Los Compadres”, que, tras un proceso de ocho meses, ahora tiene presencia en 111 puntos de venta. Otro caso destacado fue el de una empresa de quesos que también logró ingresar a supermercados regionales.

Aunque muchos emprendimientos enfrentaron obstáculos relacionados con la tramitología o la saturación del mercado, como en los rubros de salsas, mezcales y cervezas artesanales, algunos proyectos originales continúan su proceso. El objetivo de la dirección, enfatizó Escobedo, fue proveer herramientas y canales para que los negocios locales se acerquen a nuevas oportunidades.

“Con esos dos logros no me voy feliz, pero sí contento, porque significa que sí hicimos algo para cambiar su realidad. No todos llegaron, pero algunos ya están, y otros están en camino”, reflexionó.

A futuro, Escobedo enfatizó que queda trazado un camino que no debe detenerse: fomentar el emprendimiento local como vehículo de movilidad social y desarrollo económico.

“Hay talento en Gómez Palacio. Solo necesita oportunidades, acompañamiento y un ecosistema que lo impulse”, concluyó.