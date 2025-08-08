Ciclistas participan en jornada de Proximidad Social

Para fortalecer la proximidad social y la cultura de la paz, esta semana se llevó a cabo una nueva Jornada por la Paz en la ciclopista Cenobio Ruiz, del municipio de Lerdo, donde ciclistas de todas las edades participaron activamente en un espacio de diálogo directo con autoridades de seguridad de los tres niveles de gobierno.

Durante esta jornada, organizada por la Mesa para la Construcción de Paz y Seguridad en la Región Laguna, en coordinación con el gobierno estatal, los asistentes externaron inquietudes en torno a la seguridad del área, así como propuestas para mejorar la vigilancia y el uso de este espacio recreativo.

Las autoridades de los tres niveles de gobierno escucharon con atención cada planteamiento y refrendaron su disposición para atender las necesidades ciudadanas de forma directa y coordinada.

Luis Alfredo Estala Soto, coordinador regional de la Mesa, señaló que este tipo de acercamientos fortalecen la confianza de la ciudadanía en sus instituciones. "Cuando las personas ven que sus opiniones cuentan y que sus autoridades están presentes, la percepción de seguridad cambia. Se trata de construir comunidad desde el respeto, la escucha y la acción conjunta", afirmó.

Aunado a esta jornada, la semana pasada se realizó otra actividad en la Biblioteca Francisco Zarco de Gómez Palacio, donde niñas y niños que participan en un curso de verano recibieron información útil sobre el uso responsable del número de emergencias 911, así como charlas de prevención del delito y salud bucal infantil. Estas jornadas han tenido una excelente respuesta por parte de la ciudadanía y se han replicado en escuelas, colonias y espacios públicos con el objetivo de acercar los servicios y programas de prevención a todos los sectores de la población.

En ambas actividades participaron elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional, Guardia Nacional, Secretaría de Seguridad Pública del Estado, Fiscalía General del Estado de Durango, personal del sector salud, así como representantes del sistema de emergencias 911.