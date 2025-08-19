“Cíclicos” despidos y recontrataciones en las empresas: CTM

Luego de reconocer que se han generado grandes despidos en diversas industrias, el secretario general de la Confederación de Trabajadores de México (CTM), Jorge Carlos Mata López, señaló que se trata de periodos cíclicos en los que las empresas concluyen contratos de producción y vaticinó que para 2026 habrá una muy alta demanda de mano de obra calificada en las mismas compañías.

El IMSS informó que en Monclova de enero a julio se perdieron 3 mil 602 empleos en diversas empresas.

Jorge Carlos Mata López señaló que estas bajas se deben a la finalización de contratos de producción y que se trata de periodos cíclicos, no de despidos permanentes.

El dirigente sindical aseguró que algunas empresas han mantenido a su personal dentro de la plantilla laboral, a pesar de la baja producción, con el objetivo de proteger a los trabajadores y la planta productiva.

Mata López vaticinó que para mediados de 2026 se registrará una alta demanda de mano de obra calificada, principalmente en empresas que actualmente ajustan temporalmente su personal por ciclos productivos.

Entre las compañías que han realizado contrataciones recientes, destacó a Trinity y Conduit, que continúan operando sin paros técnicos y han incorporado a alrededor de 60 a 70 trabajadores, reforzando la plantilla vigente.

El secretario general de la CTM explicó que los ajustes recientes son cíclicos, como los observados en la industria del ferrocarril, y no representan despidos permanentes, sino una reestructuración temporal de personal.

En cuanto al comercio local, Mata López indicó que la pérdida de empleos ha generado una contracción económica significativa, estimando un boquete mensual de entre 10 mil y 15 mil pesos por trabajador despedido.

Comentó que este decremento afecta directamente a negocios locales, desde ferreterías y tortillerías hasta estanquillos, provocando menor circulante y un impacto negativo en la economía de la ciudad y en el comercio informal.

Finalmente, el dirigente resaltó que los acuerdos con las empresas y el compromiso de mantener a los trabajadores son fundamentales para proteger empleos y garantizar que la reactivación económica llegue a toda la región Centro de Coahuila.