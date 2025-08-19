CIBanco presenta recurso contra sanciones de Estados Unidos por presunto lavado

CIBanco emitió un recurso legal contra el Departamento del Tesoro de Estados Unidos luego de que este revelara que es utilizado para presunto lavado de dinero por organizaciones criminales en México.

El señalamiento dejó fuera de funciones a CIBanco y entrará en funciones en septiembre, pero la queja presentada hace mención a una violación a la ley de Procedimiento Administrativo y la cláusula de debido proceso en la Quinta Enmienda en Estados Unidos.

CIBanco reclama que el gobierno de Estados Unidos le impuso la “pena de muerte” al banco con una orden a la que le falta la especificidad para ser desafiada, esto según reportó el medio Bloomberg Law.

Mientras tanto, Código Magenta que también tuvo acceso la queja de CIBanco, apuntó que con las sanciones se ponen en riesgo más de 40 mil millones de dólares en activos que administra en fideicomisos de estadounidenses incluyendo fondos de pensiones estatales, locales, administradoras de activos, empresas e individuos.

Aparte de que podría interrumpir pagos transfronterizos y el flujo diario de cientos de operaciones con Estados Unidos por un valor de 800 millones de dólares.