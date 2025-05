Christian Peña presentó su poemario, 'Quirón', en la FILC Región Laguna 2025

Christian Peña (Ciudad de México, 1985) estuvo en la Feria Internacional del Libro Coahuila (FILC) Región Laguna. Lo hizo para presentar su poemario Quirón (Vaso Roto, 2024), ganador del Premio Xavier Villaurrutia de Escritores para Escritores 2024. Cabalgar a este centauro de versos implica también mirar al cielo. En su ejercicio mitológico, cada palabra es una constelación. Caleb Landaverde y Claudia Berueto lo acompañaron en la mesa.

“Los mitos están ahí y persisten justo para tratar de reidentificar ciertos rasgos que podemos tener o tratar de decodificar algunas de las cosas que somos. No creo que necesariamente estén peleados con algún tema tecnológico ni mucho menos. Creo que más bien los mitos encuentran la manera de ser permanentes, de hacerse presentes en las personas”.

Fue su cuarta ocasión en Torreón. La primera vez asistió con un amigo a un partido del Santos Laguna en el antiguo estadio Corona. En la segunda ganó el primer lugar del Concurso Nacional de Poesía Enriqueta Ochoa 2012 con su poemario “El amor loco & the advertising”. La tercera no la recuerda.

“Me encantan los cerros de Torreón. Eso sí lo recuerdo muy bien, cuando está atardeciendo. En mi memoria hay un cerro negro. Recuerdo cómo le impactaba el sol y parecía veta de mina. He estado dentro de una mina, en Zacatecas. Fue tiempo después que vine a Torreón y dije que esto era como si viviera en la boca de la tierra”.

En su memoria también resonaron los versos de Enriqueta Ochoa. Los descubrió muy joven, en una antología que encontró dentro de la Universidad de Chapingo. Aquellos místicos poemas pertenecían a El retorno de Electra, libro que la poeta publicó en el año 1978.

“El punto es sí hay poemas de Enriqueta Ochoa que me sé de memoria. Cuando dice: ‘Busco un hombre y no sé si sea para amarlo / o para castrarlo con mi angustia’… así comienza. También este poema donde habla sobre Dios. Es una poeta de una intensidad, una poeta más mística, una lectora que se acerca a poetas que me gustan mucho como Celan o San Juan de la Cruz, y siento que es una poeta que, aunque cada vez es más revisitada y el Fondo de Cultura Económica publicó su poesía, no se si tiene el peso que debería de tener. Creo que no se le ha hecho lo suficiente para el tamaño de poeta que era”.

Peña además recibió el Premio Bellas Artes de Poesía Aguascalientes en 2014, gracias a su poemario Me llamo Hokusai. Es un poeta laureado y enfocado en su trabajo. Tiene una escritura cuyo afluente no cesa; va corriente arriba, en un disciplinario caudal capaz de excavar las laderas más poéticas de la vida.

“Estoy terminando un par de libros. Siempre estoy escribiendo. Nunca dejo de escribir ni de tener dos o tres proyectos a la vez. Espero que salga uno pronto sobre El Quijote. Y estoy volviendo al ensayo. Estoy haciendo justo un ensayo sobre poesía. Y nada, estoy muy contento después del Premio Villaurrutia y de los otros premios. Siempre viene bien que los libros tengan esos incentivos”.