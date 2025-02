Christian Martinoli explota contra Santos Laguna y lanza contundente mensaje

El panorama para el Club Santos Laguna no mejora y la mala racha que vienen arrastrando desde hace meses parece no tener fin.

Ayer, tras semanas de entrenamiento, promesas y una protesta pacífica de aficionados a las afueras del Territorio Santos Modelo (TSM), los Guerreros volvieron a caer en su propia casa ante la franja del Puebla con un marcador 0-2, sumando al momento ningún punto en el Clausura 2025.

La situación que vive el equipo motivó al comentarista deportivo, Christian Martinoli, a enviar un severo y contundente mensaje a los Guerreros, mismo con el que expresó su inconformidad con el desempeño de los jugadores y cómo están acabando con la buena reputación que alguna vez gozó en sus mejores años.

" Si acumulamos el torneo pasado con este, Santos ha perdido 16 partidos de 22 jugados; con solo dos triunfos. Ha recibido 40 goles y anotado 14. Lleva ocho derrotas consecutivas. Este no es el club con seis títulos de Liga que hacía de La Comarca un lugar terrible para el visitante. Que agradezca la directiva que todavía va algo de gente al estadio ", dijo a través de un tuit en su cuenta de X.

Los comentarios de Martinoli no tardaron en ser apoyados por otros internautas que, de igual manera, coinciden no sólo en el mal desempeño que están teniendo los jugadores, si no en 'las deficiencias del cuerpo técnico y directivo' del equipo Santos Laguna.

Empresarios quieren comprar al Santos Laguna e Irarragorri no lo suelta

Hace apenas unos días, Alejandro Irarragorri, Presidente del Consejo de Administración de Grupo Orlegi, se vio envuelto en polémica en redes luego de que el empresario Maurice Collier expresara su deseo por adquirir al Santos Laguna .

"Alejandro Irarragorri me encuentro en US y paso mucho tiempo en EU. Lo digo por el interés de platicar contigo ya que sé no estás en Mx. Si existe el remoto interés de vender al Club Santos Laguna, hay empresarios laguneros quienes tenemos interés de adquirirlo. Saludos cordiales "

Estos comentarios no fueron bien recibidos por Irarragorri, quien respondió tajante ante la propuesta del otro.