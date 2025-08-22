Choque en crucero del Centro de Gómez Palacio deja solo daños materiales

El percance ocurrió alrededor de las 09:15 horas en el cruce de la avenida Hidalgo y la calle Escobedo, donde se vieron involucrados un vehículo particular y un automóvil de alquiler perteneciente a la línea de taxis “26 de Octubre”.

Según las primeras investigaciones, una camioneta Nissan Rogue de color negro, conducida por José Ángel, de 32 años circulaba sobre la avenida Hidalgo y, presuntamente por la falta de precaución de su conductor, este no respetó la luz roja del semáforo en el cruce señalado, impactando con su parte frontal el costado izquierdo, a la altura de la parte media, a un Nissan Tiida de color blanco, habilitado como taxi, conducido por Héctor, de 45 años, taxi que en ese momento avanzaba sobre la calle Escobedo con luz verde en su favor.

Testigos del incidente de inmediato solicitaron la presencia de los cuerpos de auxilio, arribando al lugar paramédicos de la Cruz Roja Mexicana, quienes revisaron a los conductores involucrados y constataron que, pese al fuerte choque, ninguno presentó lesiones que requirieran traslado hospitalario, limitándose la atención a una valoración en el sitio.

La camioneta sufrió un fuerte daño en la parte delantera del vehículo, así como el taxi daños en la parte izquierda.

Ambas unidades fueron retiradas del lugar con apoyo de una grúa y trasladadas al corralón municipal, en tanto se determina la situación legal de los conductores.