Deportes Leagues Cup Chicharito Hernández David Faitelson Canelo Álvarez Leagues Cup 2025

Leagues Cup

Chivas y la racha negativa que rompió con su victoria ante Cincinnati

Chivas conoció la victoria este jueves ante Cincinnati en la Leagues Cup

Chivas y la racha negativa que rompió con su victoria ante Cincinnati

Chivas y la racha negativa que rompió con su victoria ante Cincinnati

EL SIGLO

Chivas cerró su participación de la Leagues Cup este jueves en su duelo contra Cincinnati.

El torneo que enfrenta a los equipos de la MLS y la Liga MX finalizó su fase de grupos con la conclusión de la jornada 3, siendo Chivas uno de los equipos que se robó los reflectores ya que el día de hoy rompió un récord negativo que lo asechaba cada edición de la Leagues Cup.

Chivas consigue su primera victoria en la historia de la Leagues Cup

El equipo liderado por Gabriel Milito logró sacar la victoria en su último compromiso del torneo, el Rebaño Sagrado se midió ante el conjunto de Cincinnati que igualmente fue eliminado de la competencia tras un inicio prometedor bajo un marcador de dos goles por uno.

Dicho triunfo representa una ocasión especial para el conjunto de Guadalajara, pues su victoria ante el club de la MLS significaron sus primeros tres puntos en toda la Leagues Cup desde el pasado 2022.


En lo que respecta a toda la Leagues Cup, Chivas ha tenido enfrentamientos contra LA Galaxy, Sporting Kansas City, San José Earthquakes, NY Red Bulls y Charlotte FC, donde en todos los partidos vio una derrota.


Los resultados negativos continuaron en esta edición, pues en su debut, el Rebaño conoció la derrota en contra de New York Red Bulls y en la segunda jornada empataron con una victoria en penales ante Charlotte FC, por lo que ya se encontraban eliminados desde la fecha 2.


Antes de su victoria contra Cincinnati, el cuadro rojiblanco registraba un empate y siete derrotas, resultados alarmantes que obligaban a que Chivas "despertara" en esta edición del 2025.


Con dicha victoria y la inspiración que generó, el Rebaño Sagrado se preparará para su duelo contra los Guerreros este próximo domingo en el Estadio Corona como parte de la jornada 4 del Apertura 2025.


               
               


               

               
               

               
               
               
Leer más de Deportes

	       

		       
			       
			       Síguenos en Google News
		       
	       




         
         
         


	    
	    
      

    
	       

               
Escrito en: Chivas Leagues Cup

               


               Comentar esta noticia -
               
         

         
Noticias relacionadas


               
               

                  

                  

                  

                  

               

               


               

                  
                  Siglo Plus 
               

               

                  

                  

                  

               

               

               
                 
      

               
	      
            

            

               

                  

                  

               

               


               
TENDENCIA

               
            

               
+ LEÍDAS


               
    
                  
    2. 
                  
    3. 
                  
    4. 
                  
    5. 
                  
    6. 
                  
    7. 
               


               

                  
                  

                 


		  

               

            

         



         

         

            

               
EL SIGLO Últimas noticias

               
            

            

               
+ 
                  Más leídas de Deportes
               

               
    
                  
    2. 
               



            

         

         

            

		
 



               
TE PUEDE INTERESAR

               


            

            

               
LECTURAS ANTERIORES

               

           
	       
               
Fotografías más vistas

               

               
Videos más vistos semana

               


            

         


	         
         
         
      


      
Chivas y la racha negativa que rompió con su victoria ante Cincinnati


      

      

         

            

            

		    
  
		      

				       
 
				    

				    
   
					   
Clasificados 

				    

				 

			    


		    

	    

         

	


      



      
ID: 2404804

      


   YouTube
   Facebook
   Twitter
   Instagram
   TikTok





     
      
      
     
    
      
     
      
                  
                     
         
      

      
elsiglo.mx