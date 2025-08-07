Chivas y la racha negativa que rompió con su victoria ante Cincinnati

Chivas cerró su participación de la Leagues Cup este jueves en su duelo contra Cincinnati.

El torneo que enfrenta a los equipos de la MLS y la Liga MX finalizó su fase de grupos con la conclusión de la jornada 3, siendo Chivas uno de los equipos que se robó los reflectores ya que el día de hoy rompió un récord negativo que lo asechaba cada edición de la Leagues Cup.

Chivas consigue su primera victoria en la historia de la Leagues Cup

El equipo liderado por Gabriel Milito logró sacar la victoria en su último compromiso del torneo, el Rebaño Sagrado se midió ante el conjunto de Cincinnati que igualmente fue eliminado de la competencia tras un inicio prometedor bajo un marcador de dos goles por uno.

Dicho triunfo representa una ocasión especial para el conjunto de Guadalajara, pues su victoria ante el club de la MLS significaron sus primeros tres puntos en toda la Leagues Cup desde el pasado 2022.

En lo que respecta a toda la Leagues Cup, Chivas ha tenido enfrentamientos contra LA Galaxy, Sporting Kansas City, San José Earthquakes, NY Red Bulls y Charlotte FC, donde en todos los partidos vio una derrota.

Los resultados negativos continuaron en esta edición, pues en su debut, el Rebaño conoció la derrota en contra de New York Red Bulls y en la segunda jornada empataron con una victoria en penales ante Charlotte FC, por lo que ya se encontraban eliminados desde la fecha 2.

Antes de su victoria contra Cincinnati, el cuadro rojiblanco registraba un empate y siete derrotas, resultados alarmantes que obligaban a que Chivas "despertara" en esta edición del 2025.

Con dicha victoria y la inspiración que generó, el Rebaño Sagrado se preparará para su duelo contra los Guerreros este próximo domingo en el Estadio Corona como parte de la jornada 4 del Apertura 2025.