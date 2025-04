Asistimos a un tiempo vibrante, donde se forja a martillazos, un nuevo orden internacional. Como sabemos, los cambios muestran el carácter. Unos corren precipitadamente, otros esperan con cautela. Las reacciones revelan la condición de las naciones. Sun Tzu dijo: el arte de la guerra resulta de vital importancia para el Estado. Por fortuna para el mundo, esa disputa se lleva en el plano económico y esperamos que ahí se quede. En todo este embrollo comercial y arancelario, China está de regreso. Por su liderazgo, peso económico y capacidad de innovación tecnológica, sin duda, es el país del siglo XXI. Su visión no es individual, sino comunitaria. Nada más opuesto a Occidente. Mejor quitarse esas gafas para comprender mejor lo que ahora sucede. Al mismo tiempo, su avance como superpotencia, no radica en la guerra o en los conflictos bélicos, sino en el comercio y las inversiones globales. El respeto no se gana con amenazas e insultos. En consecuencia, su política global tiende puentes y lazos de amistad. En vez de lamentarse, aprovechan la oportunidad del reacomodo mundial para tejer un bloque con Japón, su enemigo histórico.

Mientras Estados Unidos va, China ya fue y vino. Su historia no se cuenta por cientos de años, sino por miles de años. El carácter de la civilización china es milenario. Su conocimiento es una raíz profunda. Necesariamente se comprende en larga duración. Alguna vez un ministro francés preguntó a un líder político chino sobre el impacto de la Revolución francesa en su país, a lo que este respondió: es muy pronto para saberlo.

Frente los 5 mil 800 años de la civilización china, 1776 es reciente. Esa pequeña diferencia templa el carácter y muestra las diferencias. Regresemos a Sun Tzu: Los buenos guerreros hacen que los adversarios vengan a ellos, y de ningún modo se dejan atraer fuera de su fortaleza.

A lo largo de los siglos, China ya fue imperio y ahora, reafirma su tradición. Es el mayor mercado de consumo interno, pero antes sacaron de la pobreza a millones. Al mismo tiempo crearon la mayor franja mundial de clase media. El rector de la economía es el Estado, y no esa entelequia de la "mano invisible". En su momento, la gran crisis de 2008 en Estados Unidos, abrió la puerta para contratar deuda con China. En aquella época leí con asombro editoriales en el Wall Street Journal donde afirmaban: Marx tenía razón. ¡Vaya ironía! Hoy China es el segundo mayor tenedor de bonos del tesoro de los Estados Unidos. ¿Quién tiene la sartén por el mango?

Repasemos algunos hitos recientes: BYD, la principal empresa mundial de autos eléctricos, demostró que tiene la tecnología para cargar la batería de un automóvil en 5 minutos. En materia de Inteligencia Artificial, recién demostraron al mundo que desarrollaron DeepSeek, a una fracción del costo que, en los Estados Unidos, y, por si fuera poco, de código abierto. Es decir, la tecnología no sólo se presenta como negocio de particulares. Los teléfonos Apple se producen en China, como tantas cosas. El presidente gringo anunció aranceles a esa industria para luego desdecirse. La empresa de la manzana pegó el grito en el cielo. Puede más el dinero, no por la mano de obra barata, sino por el trabajo cualificado que aportan los ingenieros chinos. Ya como burla, surgieron memes y videos, donde muestran a los estadounidenses como un país maquilero. Más allá de la retórica presidencial, ya surge la duda entre los votantes del Make America Great Again.

Para no creerse. Durante la campaña de Trump a la presidencia, una buena parte de la propaganda fue manufacturada en China. No quise creer los videos en las redes sociales, hasta que llegó a mis manos una de las banderas que se vendieron en campaña. La imagen es poderosa, el candidato republicano levanta el brazo tras ser baleado. Lo acompaña la bandera de Estados Unidos y una etiqueta que muestra la manufactura china. Al igual que la emblemática gorra roja de Maga, quedó la leyenda: "Made in China". Al buen entendedor, pocas palabras.

