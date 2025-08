Chicharito Hernández reaparece en redes y aclara si debe pensión alimenticia

Javier “Chicharito” Hernández, actual delantero de Chivas, volvió a generar debate en redes sociales tras publicar una serie de videos en los que retoma los temas que lo pusieron en el centro de la polémica semanas atrás.

Esta vez, el futbolista aparece acompañado de la psicóloga integrativa María Gómez, en un intento por ofrecer una mirada más introspectiva y contextualizada sobre sus declaraciones previas, que provocaron fuertes críticas y una advertencia de sanción por parte de la FMF.

Los videos han dividido opiniones: mientras algunos usuarios reconocen su esfuerzo por mostrarse más humano, otros siguen señalándolo por machismo.

Una de las críticas más presentes desde que se volvieron virales los videos de Javier Hernández fue que presuntamtne el futbolista debía pensión alimenticia a su pareja.

Hernández abordó estos rumores sobre su situación personal, negando deber pensión alimenticia y asegurando que mantiene contacto regular con sus hijos.

“Desde que me divorcié no he debido absolutamente nada de pensión alimenticia”, afirmó. También insistió en que respeta los tiempos acordados para convivir con ellos.