CHARREADA en el Revolución

ateo oportuno y contundente, respaldó una sólida apertura de Zac Grotz para que los Charros de Jalisco derrotaran anoche a los Algodoneros del Unión Laguna con pizarra de 9 carreras a 3, al iniciar la Serie de Zona ante más de 7 mil 600 aficionados en el Estadio de la Revolución.

Willie Calhoun y Mateo Gil pegaron cuadrangulares consecutivos en la quinta entrada para que los Caporales tomaran una sólida ventaja, en uno de los ataques que consiguieron cuando ya había dos outs en la pizarra, lo que demostró la contundencia de la ofensiva jaliciense, ante la frustración de los lanzadores Guindas, que no lograron ese tercer tercio que terminara con los innings. Jonathan Villar vivió una noche "de gatos negros", con tres errores a la defensiva, los que derivaron en 4 carreras sucias recibidas por el equipo lagunero.

GROTZ, DOMINANTE

Los visitantes, fieles a su costumbre, fueron agresivos desde el amanecer del juego y pusieron en movimiento la pizarra durante la misma primera entrada, en la que lograron pegarle al estadounidense Travis Lakins: Mallex Smith llegó a primera base mediante error del camarero Jonathan Villar, el veloz estadounidense se robó la intermedia y desde ahí anotó impulsado por doblete de Willie Calhoun.

Se repuso Lakins al colgar el cero en la segunda entrada, sin embargo, los Caporales volvieron a la carga durante el tercer rollo, en el que volvieron a reflejarse en la pizarra, a base de velocidad, y volvieron a hacer daño cuando ya había dos outs. Fargas se puso en primera base con una rola, se adelantó a segunda con toque de sacrificio, se robó la tercera y desde ahí anotó con imparable de Mike Wielansky.

Por el equipo jaliciense abrió juego el derecho Zac Grotz y mostró esas tremendas condiciones que le llevaron el año pasado a coronarse campeón de efectividad en la liga, colgó los primeros tres ceros sin pasar demasiados problemas. En el cuarto episodio lo amenazaron los Guindas al abrir con imparables consecutivos de Didi Gregorius y Nick Torres, pero Brian O´Grady fue dominado con elevado al derecho que puso corredores en las esquinas y Jonathan Schoop bateó para doble play que acabó con la amenaza.

LE CAEN A LAKINS

La máxima beisbolera dice que "Las carreras que no hagas, te las van a hacer a ti", y así le sucedió a los laguneros, pues en la apertura del quinto episodio, con dos outs en la pizarra, Wielansky disparó hit sencillo hacia el prado central, y enseguida, el estadounidense Calhoun pegó tremendo cañonazo por todo el jardín derecho, enmudeció al estadio de la avenida Juárez. Apenas Lakins se estaba recuperando de ese impacto, y "espalda con espalda", Mateo Gil detonó un monumental bombazo por el prado izquierdo para poner el score 5 por 0 y sacar del juego a Lakins.

Finalmente, fue en la sexta entrada, cuando los Guindas lograron hacerle daño a Grotz, con dos outs apareció el hombre grande de los Algodoneros en estos playoffs, Nick Torres prendió un pitcheo para poner la pelota en lo más alto de la barda de anuncios, su tercer cuadrangular en la postemporada despertó a sus compañeros y a los aficionados Pero no se conformaron los dueños de casa y continuaron su ataque sobre Grotz, a quien O´Grady y Schoop le ligaron imparables, seguidos de Drew Lugbauer, quien puso la pelota de hit en el jardín central y llevó a O'Grady hacia el pentágono para sacar del juego a Grotz.

LAS DEL SEGURO

Recuperaron los Charros una de esas dos carreras durante la apertura del séptimo, en el que Omar Araujo fue recibido por Wielansky que se embasó con el segundo error del juego para Villar, se robó segunda y aunque Araujo consiguió par de outs, fue relevado por el zurdo Darién Núñez, quien admitió imparable de Kyle Garlick para que anotara Wielansky.

En el cierre de la octava respondieron los Guindas con una rayita: Didi Gregorius recibió a Josh Green con hit sencillo, llegó hasta tercera base con par de lanzamientos descontrolados y anotó en "pisa y corre" tras línea de Nick hacia el jardín izquierdo.

Ampliaron la ventaja los jalicienses en la novena, otra vez luego de dos outs, Nick Snyder fue castigado por Garlick con un doblete por el jardín derecho para que Stowers timbrara desde la intermedia. No se detuvieron ahí, pues Carlos Mendívil roleteó por la intermedia y el quisqueyano Villar cometió su tercer error del juego, lo que permitió a Josh Fuentes llegar a la caja de bateo y sacó un profundo doblete por todo el jardín central para remolcar par de carreras que pusieron a los visitantes en ventaja de 9 por 3 que fue definitivo, pues entre Clifton y Steven Gonsalves colgaron el cero en el cierre del noveno acto, con el out 27 mediante ponche a Nick Torres.

PARA HOY

Este jueves se celebrará el segundo juego de esta serie, a las 19:30 horas en el Estadio de la Revolución; el panameño Jaime Barría (0 - 0; 10:13 ERA) subirá al montículo por el Unión Laguna y el de Ocotlán, Luis Iván Rodríguez (0 - 0; 7.50 ERA) será el abridor visitante.