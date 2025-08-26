CFE Internet: ¿qué incluye el paquete celular más caro por 295 pesos?

La Comisión Federal de Electricidad (CFE) además de suministrar energía eléctrica, también ofrece distintos paquetes de internet móvil con el objetivo de ofrecer cobertura de internet de alta velocidad en comunidades desconectadas del territorio nacional, de una forma rápida y segura.

Entre los paquetes para celulares de CFE Internet, los usuarios del servicio pueden elegir entre planes de telefonía móvil con chip físico o con eSIM, la versión digital de la SIM física, aunque no todos los celulares son compatibles con la segunda. Aquí te contamos cuál es el paquete celular más caro y qué incluye.

¿Qué incluye el paquete mensual más caro de CFE Internet?

El paquete más caro de CFE internet para celulares es Súmate CFE Internet +20GB 30D, que tiene un costo de 295 pesos y funciona con eSIM.

El paquete de internet tiene una vigencia de 30 días y ofrece:

40 GB de Datos: 20.0 GB best effort y 20.0 a 512 Mbps.

Mil mensajes de texto nacionales

1,500 minutos de llamadas a números nacionales

La posibilidad de compartir internet (Hospot)

Cosas a considerar antes de probar un paquete CFE Internet

Si te interesa probar el servicio de CFE Internet, primero deberás verificar si tu localidad está autorizada para el uso de este servicio, ingresando tu código postal.

Posteriormente, deberás corroborar la compatibilidad de tu dispositivo, para ello puedes hacerlo en la página de CFE Internet, ingresando el IMEI de tu celular, si no lo conoces puedes consultarlo marcando #06#

Los celulares compatibles con eSIM varían según el fabricante y el modelo, pero la mayoría son dispositivos móviles de gama media o alta.

