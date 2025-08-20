Cerrarán año con 90 mdp en obra pública, dice alcalde de Matamoros

Regionales Francisco I. Madero Dengue San Pedro

MARY VÁZQUEZ

Proyectan cerrar el año con una inversión de alrededor de los 90 millones de pesos en inversión en obras sociales y de infraestructura de los cuales 30 millones de pesos son aportación del Estado, declaró el alcalde de Matamoros, Miguel Ángel Ramírez López.

Expuso que la inversión por parte del municipio proviene de los diferentes fondos que recibe el municipio y son alrededor de 55 millones de pesos, más las obras sociales que también se consideran obras públicas.

Entre los proyectos se encuentran; el programa de calles dignas, el cual arrancó esta semana en su segunda etapa, en donde se contempla la pavimentación de algunas calles más transitadas de la zona urbana, la pavimentación en algunos ejidos como; Los Ángeles cuya obra ya se entregó, además de La Esperanza, El Pacífico y Solima.

Así mismo, el alcalde dijo que se contempla el recarpateo en varios puntos. En agua potable se estima una inversión de 18 millones de pesos para el reforzamiento de líneas de conducción y el mantenimiento de pozos y cárcamos, más de un millón de pesos en alumbrado público y también destacó la obra del nuevo panteón municipal.

Ramírez López repitió que algunos de los proyectos ya se concluyeron, otros están en proceso y faltan los del cierre del 2025.


“Nosotros tenemos una inversión tanto del estado de obras sociales, así como obra de infraestructura, nosotros vamos a estar llegando junto con lo del gobernador, aproximadamente a los 90 millones de pesos en obras de infraestructura y el estamos estimando que sea más de 30 millones de pesos por parte del estado, más la inversión de los diferentes fondos que maneja el municipio”, subrayó el presidente municipal.


               
               


               

               
               

               
               
               
