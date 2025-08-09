Torreón CONAGUA Transporte público Agua Saludable UJED IMSS

CENTRO DE JUSTICIA MUNICIPAL

Centro de Justicia Municipal busca certificación internacional en seguridad pública

Desde el CJM continúan comprometidos con la mejora continua, la transparencia y la profesionalización de los servicios

Centro de Justicia Municipal busca certificación internacional en seguridad pública

Centro de Justicia Municipal busca certificación internacional en seguridad pública

MARIA ELENA HOLGUIN

El Centro de Justicia Municipal también busca una acreditación internacional en materia de seguridad pública, por lo que representantes de la Comisión de Acreditación para Agencias de Aplicación de la Ley (CALEA) efectuaron una visita y ya realizan una evaluación técnica, operativa y administrativa.

Durante el recorrido, la directora del CJM, Martha Rodríguez presentó a los comisionados los procesos institucionales, espacios operativos y los programas estratégicos que se aplican para la atención ciudadana, el acceso a la justicia y la prevención del delito.

La funcionaria dijo que este tipo de auditorías permiten validar las prácticas con estándares internacionales, lo cual representa una oportunidad para seguir mejorando y consolidando un modelo de atención integral y de proximidad con la ciudadanía.

Cecilia Lozano Cantú y Aníbal Rodríguez Aguirre, representantes de CALEA supervisaron la infraestructura, el funcionamiento de los sistemas tecnológicos, así como las metodologías utilizadas en el seguimiento de casos y en el acompañamiento a las personas.

También revisaron protocolos internos, lineamientos de actuación, formación del personal y acciones coordinadas con otras instancias municipales.


La directora del Centro explicó que esta evaluación forma parte del proceso que busca certificar al Municipio bajo los más altos parámetros de calidad en la gestión de seguridad pública y justicia cívica. 




“Torreón avanza con pasos firmes en el cumplimiento de estos estándares, lo que refuerza la confianza institucional y respalda los resultados positivos en materia de gobernanza local”, resaltó.




A través de este ejercicio de supervisión internacional, se busca atender el compromiso con la mejora continua, la transparencia y la profesionalización de los servicios que garantizan una convivencia segura, ordenada y con apego a los derechos humanos.


               
               


               

               
               

               
               
               
Escrito en: Torreón Centro de Justicia Municipal

               


elsiglo.mx