Celebrará Asociación Ganadera Local de Saltillo 58 Aniversario

Este año, la feria llega con novedades, entre ellas, la primera edición del concurso de Rib Eye de agostadero

MARISELA SEVILLA

Con el objetivo de rescatar la esencia del campo, la convivencia familiar y las raíces ganaderas de la región, la Asociación Ganadera Local de Saltillo celebrará su 58 aniversario con la edición 2025 de la Feria Ganadera, un evento gratuito que reunirá a productores, familias y amantes de la vida rural el próximo 23 de agosto.

El Presidente de la asociación, Francisco Javier Martínez Leal, anunció que las actividades iniciarán a partir de las 11 de la mañana en los corrales de la Ganadera, ubicados en el Libramiento Óscar Flores Tapia y Camino a Loma Alta.

Este año, la feria llega con novedades, entre ellas, la primera edición del concurso de Rib Eye de agostadero, donde los participantes competirán preparando cortes de carne producida localmente, sin aditivos ni inyecciones.

“Queremos hacerlo más atractivo, así que organizamos un concurso de Rib Eye con carne de agostadero, la que nosotros mismos producimos. Es una carne limpia, auténtica”, explicó Martínez Leal.



Además, regresan los ya tradicionales concursos de borrego gordo, becerro gordo y conformación de caballo cuarto de milla, pilares de la feria que celebran el trabajo de los productores del campo coahuilense.


Hasta el momento, se han inscrito 15 equipos para el concurso de Rib Eye, la mayoría provenientes del sureste del estado, aunque la convocatoria sigue abierta para más interesados.


La feria no solo será un espacio competitivo, sino también de recreación y esparcimiento. Habrá actividades familiares, música en vivo por la noche, y se entregarán premios en efectivo, monturas y reconocimientos a los ganadores de las diferentes categorías.


Pensando en quienes deseen participar más activamente, la organización ofrecerá stands a un costo de 2,000 pesos, los cuales incluyen carne, mesa, toldo y utensilios. Los equipos pueden complementar su espacio con insumos adicionales si lo desean.




“Es como una reunión entre amigos. Además, en conjunto con la Asociación de Parrilleros de Coahuila, vamos a preparar un cortadillo de res que se servirá en taquitos gratuitos a los asistentes, hasta donde nos alcance”, comentó el dirigente ganadero.




Finalmente, reiteró que más allá de la competencia, la Feria Ganadera 2025 busca reconectar a las familias con sus tradiciones, generar comunidad y destacar el valor de la producción local en un ambiente festivo y de respeto por el campo.


               
               


               

               
               

               
               
               
Escrito en: Saltillo Coahuila Ganaderos

               


Celebrará Asociación Ganadera Local de Saltillo 58 Aniversario


      

      

         

            

            

		    
  
		      

				       
 
				    

				    
   
					   
