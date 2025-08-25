Celebran la vida

Nosotros Eventos columnas Sociales

Omar Sifuentes, Angélica Romero, Ariel Lozano y Beatriz Hernández.

Los hermanos Plata saben que la vida es un regalo que se renueva cada día y que debe de celebrarse a lo grande. Por ello, Óscar, Daniel, Diana y Ana festejaron sus cumpleaños recientemente en compañía de amigos y familiares.

La temática de la fiesta fue la Fórmula 1, y todos degustaron deliciosos platillos de comida típica de nuestro país.

Los invitados siguieron al pie de la letra la temática, luciendo gorras y atuendos alusivos a este deporte.

Daniela Olivas, Karem Barrozo y Hanna Plata.
Sofía Plata y José Carlos Rodríguez. 
Los hermanos Plata en compañía de sus papás.

