Celebran la vida

Los hermanos Plata saben que la vida es un regalo que se renueva cada día y que debe de celebrarse a lo grande. Por ello, Óscar, Daniel, Diana y Ana festejaron sus cumpleaños recientemente en compañía de amigos y familiares.

La temática de la fiesta fue la Fórmula 1, y todos degustaron deliciosos platillos de comida típica de nuestro país.

Los invitados siguieron al pie de la letra la temática, luciendo gorras y atuendos alusivos a este deporte.

Daniela Olivas, Karem Barrozo y Hanna Plata.

Sofía Plata y José Carlos Rodríguez.