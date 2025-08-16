Nosotros Eventos columnas Sociales

Celebración por la sucursal 500

El Siglo de Torreón / Ed Molina

El Siglo de Torreón / Ed Molina

Torreón, Coahuila se suma a la historia de Caja Popular Mexicana con la apertura de su sucursal número 500. Ubicada en el Centro Comercial Las Torres, esta nueva unidad fortalece la presencia de la cooperativa en la Comarca Lagunera, donde ya cuenta con 13 puntos de atención en Coahuila y Durango

Con más de 3.7 millones de socios en 28 estados, Caja Popular Mexicana reafirma su compromiso con la comunidad ofreciendo infraestructura moderna, atención cercana y servicios financieros de calidad. La apertura de esta sucursal coincide con el Año Internacional de las Cooperativas, destacando el papel de estas instituciones en el desarrollo sostenible, la economía local y la cohesión social

La inauguración fue mucho más que un acto formal. Durante tres días socios, familias y colaboradores disfrutaron de actividades especiales como vuelos en globos aerostáticos y paseos en dirigible, además de la Expo Crédito, donde se ofrecieron opciones de crédito automotriz, hipotecario y personal.

Con cada nueva sucursal, la cooperativa fortalece su modelo híbrido de atención combinando oficinas físicas con herramientas digitales como CPM Móvil Plus, que permite realizar operaciones y solicitar créditos desde casa sin perder el trato humano que distingue a la institución.

La sucursal 500 es un reflejo del crecimiento constante, la confianza y la cercanía con los socios consolidando a Caja Popular Mexicana como una cooperativa sólida y humana presente en la vida diaria de miles de mexicanos.


               
               


               

               
               

               
               
               
El Siglo de Torreón / Ed Molina


      

      

         

            

            

		    
  
		      

				       
 
				    

				    
   
					   
elsiglo.mx