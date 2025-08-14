Celebra IEC concurso de oratoria juvenil “Dr. Belisario Domínguez Palencia”

Con la participación de 15 jóvenes provenientes de distintos municipios del estado, se llevó a cabo este jueves la etapa estatal del Concurso Nacional de Oratoria 2025 “Dr. Belisario Domínguez Palencia. Libres por la palabra libre”, certamen que promueve el pensamiento crítico, la participación ciudadana y el ejercicio pleno de la libertad de expresión entre las juventudes.

El evento fue organizado de manera conjunta por el Instituto Electoral de Coahuila (IEC), la Universidad Autónoma de Coahuila (UA de C), a través de la Coordinación General de Difusión y Patrimonio Cultural y el Instituto Coahuilense de la Juventud (ICOJUVE).

Durante el certamen, las y los participantes abordaron temas de relevancia nacional y global, como el legado del Dr. Belisario Domínguez, la ciencia y la tecnología como herramientas de transformación, el desarrollo sustentable, y el rol de la juventud en la vida democrática del país.

El Presidente del IEC, Óscar Daniel Rodríguez Fuentes, subrayó que este tipo de iniciativas no solo honran la memoria de figuras históricas como el Dr. Belisario Domínguez, sino que además impulsan espacios de expresión en los que las juventudes pueden ejercer su voz con libertad, responsabilidad y compromiso social.

Tras una jornada de destacadas intervenciones, el jurado determinó a los tres finalistas que fueron Juan Fernando Martínez Gutiérrez, primer lugar y representante de Coahuila en la etapa nacional; Andrés Abraham Galindo, segundo lugar y Víctor Fernando Graciano Vázquez, tercer lugar.

El jurado calificador estuvo compuesto por Gabriela Romero Pinto, bisnieta del Dr. Belisario Domínguez Palencia; la escritora y periodista Claudia Berrueto Ramírez; y el orador profesional Axel Daniel Ibarra Pérez, quienes evaluaron a cada concursante con base en criterios como contenido, claridad, impacto y técnica oratoria.

La fase nacional del concurso tendrá lugar los próximos 6 y 7 de octubre de 2025 en Comitán de Domínguez, Chiapas, ciudad natal del homenajeado. Este evento será coordinado por el Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana de Chiapas, el Instituto de la Juventud del Estado de Chiapas, y el Ayuntamiento de Comitán de Domínguez.