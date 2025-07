Casta de nuevos ícaros

Imaginaría alguna vez Hugo López Gatell el giro protagónico en el que se transformaría su vida, luego del nombramiento como Representante de México ante la Organización Mundial de la Salud, exsubsecretario y responsable del manejo de la pandemia Covid 19, una responsabilidad que evidenció la ausencia de una Estrategia Científica, y provocó la muerte de cientos de mexicanos, la ausencia de solidaridad humana y el alejamiento de las recomendaciones de los organismos mundiales sin tomar en cuenta los momentos tan complejos para quienes tuvieron que padecer sus guías de ficción, salidas de un laboratorio mental y que impactaron a gran cantidad de familias cuyas consecuencias aún están latentes.

Por primera vez se reflejó un rechazo general de las bancadas parlamentarias cuestionando el nombramiento y expresando críticas muy severas por su designación y fueron más allá, al expresar que presentarían demandas y un relato de su actuación frente a la contingencia.

Resulta incomprensible el apoyo de la Presidenta de México, Claudia Sheibaum, a un funcionario que no dio resultados y que su evasión llegó a un grado de subjetividad y simplismo que terminaron por crearle el rechazo de buena parte de la sociedad.

¿Existe alguna razón para no promocionar el talento, la capacidad y el prestigio de un Funcionario? el honor de un político está en aceptar y no en negar, hacer frente a su responsabilidad en crear y no en destruir, vivimos una época en donde las definiciones resultan indispensables, nuestro país está perdiendo prestigio ante una gran cantidad de Instituciones, los manejos erróneos en la Administración Pública no pueden ocultarse ni pasar por el dintel del perdón, los buenos resultados deben ser el enlace que nos vuelva a colocar en el reconocimiento a las Políticas de Estado, en ninguna época se habían vulnerado tanto las fortalezas de la sociedad, los Derechos, la Justicia, las Instituciones, hoy desafortunadamente se han desencadenado una oleada de circunstancias que se entrelazan para convertirse en un problema de toda la sociedad mexicana, narcotráfico, aumento de la violencia en varios estados del país el deterioro del medio ambiente, crisis de valores morales, crímenes secuestros acciones de barbarie e impunidad con el único fin probable de imponer la ley de la selva.

El terrible flagelo se ha elevado llenando de frustración a la sociedad como es el caso de las "promociones de recompensa" el surgimiento de las nuevas castas de poder que como en la leyenda de Ícaro, su caída nos recuerda la importancia de la moderación el equilibrio y el conocimiento de nuestros propios límites, la interpretación es infinita, simboliza el exceso de arrogancia, que cualquier vuelo sin fundamento sólo puede llevar al cretinismo y una caída estrepitosa, casta que aprueba la 4T y ratifica Morena.

Muy saludable sería cancelar el nombramiento, escuchar las voces de la inconformidad y revisar la verdadera esencia de la retórica a favor de éstos personajes frente a un desprestigio sin límites.

Hay que recordarle a López Gatell ejemplos dignos de mencionarse, de quienes dignificaron la política y el poder. A la edad de 21 años Jonh Stuart Mill cayó víctima de una crisis emocional que el mismo caracterizó luego como una pérdida de entusiasmo por las metas que se había propuesto en la vida, lo que hoy se llamaría una depresión nerviosa, sin embargo después de un tiempo de descanso logró reiniciar su vida y su carrera, en 1823 terminó sus estudios legales y Mill aceptó el consejo de su padre, un puesto importante en la Compañía de las Indias Orientales cargo que desempeñó con gran responsabilidad y que le permitió tratar con gran cantidad de personas por más de 30 años, al retirarse cuando intentaba dedicarse a escribir, Mill fue propuesto como Candidato al Parlamento, se negó a promocionarse y argumentaba "Si los ciudadanos consideran que soy útil que ellos decidan". Resultó triunfador, sobre su conducta política William Gladstone Primer Ministro Británico dijo lo siguiente; Todos tenían la experiencia de su trato, se caracterizó por el respeto, el buen sentido y el tacto de un político, nos hizo tanto bien que como no elegirlo".