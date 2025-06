Casilla especial del INE en Lerdo registra poca afluencia

A más de cinco horas del inicio de la jornada electoral para renovar la presidencia municipal de Lerdo, la casilla especial instalada por el Instituto Nacional Electoral (INE) en la escuela Primaria José Ramón Valdés registraba una participación mínima.

Hasta las 2:00 de la tarde, apenas se habían contabilizado menos de 50 votos emitidos, lo que evidencia el bajo uso que se le ha dado a esta opción electoral.

Hernando Macías Rodríguez, presidente de la casilla especial, confirmó la escasa afluencia y explicó que este tipo de casilla está dirigida únicamente a ciudadanos del mismo municipio que, por motivos de distancia o ubicación, no pueden acudir a su sección electoral correspondiente.

“La casilla especial es para los que son de aquí mismo, de Lerdo, pero que están lejos de su sección. Por ejemplo, personas de León Guzmán o Juan E. García pueden votar aquí si no están cerca de su casilla habitual. No pueden hacerlo quienes vienen de otros municipios como Cuauhtémoc o Guadalupe Victoria, porque esta elección es únicamente local”, detalló.

El funcionario electoral también comentó que una de las razones detrás de la baja participación podría ser la confusión común entre la ciudadanía sobre quiénes pueden hacer uso de las casillas especiales. En procesos federales, estas casillas permiten votar a personas que se encuentran fuera de su distrito o entidad. Sin embargo, en elecciones locales como la de este domingo, las restricciones son mayores.

“Muchos piensan que como es casilla especial, pueden venir a votar aquí aunque sean de otros estados o municipios, pero no es así. Solo pueden votar las y los ciudadanos que pertenecen a Lerdo y que no están en su sección. Aquí no se vota por diputaciones ni por ningún otro cargo. Solo es para la alcaldía”, aclaró Macías.

¿QUÉ SON LAS CASILLAS ESPECIALES?

Las casillas especiales son puntos de votación habilitados para que ciudadanos que se encuentran lejos de su domicilio puedan ejercer su derecho al voto. Su función es facilitar la participación en casos en que los votantes estén fuera de su sección electoral, ya sea dentro del mismo municipio o en otras entidades, dependiendo del tipo de elección.

En elecciones federales, estas casillas permiten votar por cargos como presidencia, senadurías o diputaciones plurinominales, aunque con una boleta limitada. Pero en elecciones locales, como las que se celebran en Durango, su uso se restringe a personas registradas en el mismo municipio donde se instala la casilla especial.

A pesar de su utilidad en ciertos contextos, las casillas especiales tienden a ser poco utilizadas en elecciones locales, tanto por desinformación como por las limitaciones que presentan. En Lerdo, la baja votación registrada este domingo parece confirmar esta tendencia.

De acuerdo con el presidente de la casilla especial, la jornada se ha desarrollado con tranquilidad, sin reportes de incidentes o irregularidades. No obstante, la falta de afluencia ha sido notoria desde las primeras horas del día.

“Ya llevamos varias horas y apenas han pasado unas cuantas personas. A veces vienen personas foráneas preguntando si pueden votar, pero cuando se enteran de que no, simplemente se van. Eso también ha desanimado un poco la participación”, comentó.

Por ahora, la casilla especial ubicada en esta ciudad sigue abierta hasta las 6:00 de la tarde, en espera de que más personas puedan ejercer su derecho al voto.