Casas abandonadas, un reto para la seguridad y el desarrollo urbano: Canadevi

El creciente abandono de viviendas del Infonavit representa una problemática crítica en la mancha urbana de Torreón, advirtió Marcelo Obeso Anaya, presidente de la Cámara Nacional de la Industria de Desarrollo y Promoción de Vivienda (Canadevi) en la región.

Señaló que el fenómeno ha adquirido dimensiones preocupantes y reconoció que, aunque el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) ya ha iniciado un levantamiento de la situación, aún no se tiene claridad sobre el número exacto de casas deshabitadas ni sobre las soluciones específicas que se aplicarán.

“Sí, es un problema serio. Hay casas vacías que se convierten en focos delictivos y deben ser atendidas cuanto antes”, advirtió.

El líder del sector vivienda precisó que no todas las viviendas aparentemente abandonadas están en desuso formal. Algunas siguen siendo pagadas por sus propietarios, quienes por diversos motivos se han mudado o no tienen posibilidades de darles mantenimiento . No obstante, subrayó que cuando estas viviendas quedan vulnerables a ser ocupadas por personas ajenas o incluso grupos delictivos, representan un reto tanto para el sector como para la seguridad pública.

Obeso Anaya también se pronunció sobre el marco legal que regula el uso, ocupación y recuperación de viviendas en el país, calificándolo como obsoleto.

“Seguimos regulándonos con leyes del año 1970. El desarrollo urbano y vertical ha rebasado por completo la legislación vigente”, afirmó, señalando la urgencia de una actualización normativa que permita a las ciudades crecer de forma planificada, sustentable y ordenada.

Respecto a recientes propuestas de ley que pretenden ofrecer alternativas a personas que habitan viviendas con adeudo, Obeso Anaya subrayó la necesidad de revisar el contenido de dichas reformas en su totalidad.

“Invadir una casa que no te pertenece sigue siendo una violación directa a la ley. Es importante diferenciar entre el refinanciamiento legítimo para quien sigue viviendo en su casa, y la ocupación ilegal”, puntualizó.

Consideró que hay apertura del gobierno municipal para dialogar sobre este tipo de desafíos, con la disposición del director de Urbanismo, Gustavo Muñoz, y del titular del Instituto Municipal de Planeación y Competitividad (Implan), Jesús de la Garza, por construir políticas más participativas.

“Torreón está alcanzando el millón de habitantes y es momento de planear su crecimiento vertical con reglas claras y visión a futuro”, concluyó.

Casas abandonadas, un reto para la seguridad y el desarrollo urbano: Canadevi