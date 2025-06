Carolina Marrufo: la pluma del ejido Lequeitio que narra la violencia de género

Conduzco hasta el ejido Lequeitio ubicado en Francisco I. Madero. El silencio y los caminos de tierra se acentúan en cuanto entro a la comunidad. Me pierdo un poco, sigo el mapa, pero no veo ni un alma que me ayude a llegar a mi destino.

Rara vez, alguna historia cruza los límites de los ejidos. Estoy ahí, porque a través de la palabra escrita, me entero, una mujer de la comunidad se animó a contar la suya. En medio de un proceso de duelo tecleó, escribió de forma desgarrada cómo se sentía su alma, explicó dónde le dolía y conectó con las experiencias de otras mujeres.

Ahí, en medio de una especie de catarsis, de forma muy orgánica, se gestó la esencia de su libro que hoy, a través de una productora independiente busca llegar a la pantalla grande.

Carolina Marrufo Bañuelos es profesora de artes visuales en la secundaria Venustiano Carranza número uno, psicóloga, tanatóloga y escritora.

A su paso por la docencia, ha dejado lecciones en dibujo y pintura, pero sobre todo ha sembrado en sus alumnos la idea de que el arte puede salvar vidas, porque ella misma se salvó por medio de la palabra escrita de los escombros de una historia marcada por la violencia de género.

UN LIBRO PRODUCTO DE LA RESILIENCIA

Su libro Decide: El diario de una mujer resiliente fue publicado de manera independiente en el año 2021. La obra no es una novela ni un cuento, sino una crónica testimonial que, bajo seudónimos, expone los relatos de mujeres que, como Carolina, sobrevivieron a distintas formas de violencia: psicológica, emocional, física y financiera.

“No fue sencillo escribirlo, tampoco publicarlo. Yo misma sufrí maltrato físico, emocional y psicológico. Por eso estudié psicología, por eso soy tanatóloga, porque sé lo que es tener que recomponerse de la violencia”, comparte.

El libro se gestó gracias al respaldo de su comunidad. Antes de imprimirlo, Carolina organizó una venta anticipada entre sus vecinos, familiares y conocidos. Cada ejemplar se ofreció en 250 pesos y, con lo recaudado, logró costear derechos de autor, diseño, revisión y la publicación a través de una editorial en Guadalajara.

La portada, elegida por ella, muestra la sombra de una niña convertida en mujer. “Es la metáfora de lo que somos y en lo que podemos convertirnos si decidimos sanar”, explicó.

Lo que inició como un proyecto artesanal, pronto desbordó los límites de su ejido. El libro se subió a plataformas como Amazon y Mercado Libre, donde ha encontrado lectores de Perú, Colombia, Estados Unidos y de otros países.

Incluso, el precio de su libro se disparó en Mercado Libre alcanzando los mil 65 pesos. “Fue un alumno quien me avisó: ‘Miss, su libro se está vendiendo carísimo’. No lo podía creer”, contó entre risas.

A LA PANTALLA GRANDE

Hace aproximadamente un mes Carolina recibió una llamada inesperada. Un productor de cine de Torreón, miembro de la productora independiente Desértica Films, leyó su libro en Amazon. “La plataforma permite que lo hojees sin comprarlo, y así fue como lo descubrieron”.

El interés fue inmediato. Aunque inicialmente se contempló convertir la historia en una miniserie, por cuestiones de presupuesto se optó por una película. Es así que el rodaje está previsto para realizarse en la emblemática Hacienda de Lekeitio, una construcción centenaria ubicada justo frente a la casa de Carolina.

“La intención es rescatar no sólo la historia, sino también los espacios olvidados de nuestra región. Que la cultura, el arte y las voces de los ejidos también tengan su lugar”, afirmó la autora.

El proyecto incluirá un casting abierto a personas de los ejidos aledaños. Carolina quiere que sean hombres y mujeres reales los que participen en la filmación.

“Aquí hay mucho por descubrir. Desde músicos hasta actores y pintores. Don Fidel, por ejemplo, un hombre de 92 años que aún canta en los camiones, va a salir en la película. Fue mi maestro de guitarra, un personaje que merece ser recordado”.

UNA HISTORIA QUE HA TOCADO VIDAS

Desde que publicó su libro, Carolina ha recibido mensajes de mujeres que se reconocen en sus páginas. Le escriben desde distintas ciudades y países. Le cuentan que también viven atadas a relaciones tóxicas, que sufren violencia, que les cuesta salir de su zona de confort, que tienen miedo de dejar todo atrás.

“Me han dicho: ‘Estoy pasando por lo mismo, ¿cómo me puedes ayudar?’. Yo siempre les contesto que busquen terapia, que empiecen a sanar, a soltar, a liberarse de vínculos destructivos. Porque nunca es tarde para volver a empezar”.

El libro incluye también testimonios recogidos durante sesiones de terapia grupal que Carolina dirigió. Cada historia fue protegida bajo seudónimos para preservar la identidad de las participantes. “Es un libro hecho con dolor, pero también con esperanza”.

La meta de Carolina y Desértica Films es concluir el rodaje y buscar la oportunidad de exhibir la película en festivales y plataformas de streaming, incluido Netflix. Aunque saben que es un reto, también están convencidos de que una buena historia siempre encuentra su camino.

“No creo en las casualidades, creo en las causas. Y todo lo que me ha pasado me ha llevado hasta aquí. Primero no creían en mi libro, hoy se vende en varios países y se va a hacer una película. Creo en este proyecto, porque siento que va a mover muchas conciencias. La violencia contra las mujeres sigue siendo un problema cotidiano, y estas historias merecen ser contadas”.

Para finalizar, Carolina es clara, mencionó que uno de sus mayores logros, a través de su pluma, es demostrar que desde los ejidos también nacen voces potentes capaces de transformar su entorno.