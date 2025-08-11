Coahuila Monclova Ramos Arizpe Coahuila Saltillo AHMSA

Carlos Villarreal y CECYTEC coordinan proyectos educativos para jóvenes de Monclova

SERGIO RODRÍGUEZ

El alcalde Carlos Villarreal sostuvo una reunión con la directora estatal del CECYTEC, Lucía Azucena Ramos Ramos, para coordinar proyectos que se implementarán al inicio del próximo ciclo escolar.

El encuentro tuvo como objetivo fortalecer la estrategia de atención a la educación impulsada por el gobernador Manolo Jiménez, mejorando las oportunidades de formación académica y desarrollo integral para la juventud monclovense.

Fortalecerán coordinación institucional

En la reunión se acordó reforzar la coordinación entre el Gobierno Municipal y CECYTEC para impulsar acciones que beneficien directamente a estudiantes, docentes y personal de los planteles del municipio.

El alcalde destacó que su administración mantiene un compromiso firme con la educación, trabajando en conjunto con el Gobierno del Estado para atender las necesidades más urgentes de la comunidad escolar.

Entre las acciones mencionó la entrega de apoyos escolares, equipamiento para planteles, mantenimiento de infraestructura educativa, programas de becas y dotación de aires acondicionados tipo minisplit a escuelas públicas.


Educación integral para la juventud


Villarreal resaltó que también se fomentan actividades culturales y deportivas como parte de una estrategia para fortalecer la educación integral y brindar mayores oportunidades de desarrollo a los estudiantes.


“El objetivo es claro: fortalecer la educación y generar mejores oportunidades para nuestra juventud, trabajando en equipo con el Gobernador Manolo Jiménez Salinas”, subrayó el edil monclovense.


El alcalde aseguró que su gobierno busca garantizar que cada estudiante cuente con las herramientas necesarias para construir un mejor futuro personal y profesional en la región.


Compromiso conjunto por la educación


El Gobierno Municipal reafirmó su compromiso de continuar trabajando junto al Gobierno del Estado y a instituciones educativas como CECYTEC para abrir más oportunidades a las y los jóvenes.


La reunión, celebrada el 11 de agosto, marca un paso más en la agenda educativa municipal, consolidando alianzas estratégicas para el próximo ciclo escolar en Monclova.


               
               


               

               
               

               
               
               
